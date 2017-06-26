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Контейнерные перевозки фрахтовые ставки

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2017

3 июля 2017, 11:11 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 248

На всех направлениях отмечен рост ставок, снижение только в направлении Персидского залива

На прошедшей неделе наблюдалось повышение спотовых ставок на европейском и средиземноморском трейдах. Существенный рост произошло на американском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 15,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 8,3%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 26,2%, на порты восточного побережья на – на 17%.
Ставки из Китая на Персидский залив на 26 неделе года опустились на 2,5%.

В то же время, ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе выросли на 16,9%.

Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 25 неделей на 5,9%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии, а также на Южную Корею остались без изменений. Вместе с тем, ставки на Сингапур выросли на 2,3%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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