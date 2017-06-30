Профессиональный праздник с министром транспорта

В Санкт-Петербурге

2 июля министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня работников морского и речного флота в Санкт-Петербурге и подготовленных Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова.

Как сообщили SeaNews в ГУМРФ, министра транспорта сопровождали заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай, руководители Федерального агентства морского и речного транспорта, представители правительства Санкт-Петербурга, Администрации морских портов Балтийского моря, ФБУ «Администрация «Волго-Балт», Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт», ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, в мероприятиях участвовали выпускники и курсанты университета, другие представители отрасли водного транспорта.

Первый адрес – яхт-клуб на Петровской косе в акватории Невы, где М.Соколов объявил старт яхтенной регаты. Затем прошел торжественный митинг с возложением цветов к памятнику «Слава Российскому флоту» – «Морякам и создателям флота России» на Петровской набережной.

В этот же день прошла церемония выпуска молодых специалистов Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова в историческом здании Университета на Косой линии Васильевского острова. Дипломы с отличием вручал лично министр.

Далее в Кронштадте на Якорной площади прошла церемония возложения цветов к памятнику адмиралу С.О.Макарову. Затем министр посетил Морской собор Кронштадта.

По окончании мероприятий в Кронштадте М.Соколов возвратился в Санкт-Петербургский речной яхт-клуб, где подвел итоги яхтенной парусной регаты. Первое место в классе «Плату-25» завоевала команда Морспасслужбы Росморречфлота, а в классе «1/4 тонник» победила команда Макаровки.