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Слияния и поглощения MOL NYK K Line

Слияние NYK, MOL и K Line одобрено

3 июля 2017, 10:31 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 274

Еврокомиссией

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия между японскими Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и  Kawasaki Kisen Kaisha (K Line).

«Комиссия пришла к выводу, что это слияние не создаст каких-либо проблем, связанных с конуренцией, учитывая ограниченное влияние сделки на маршруты на/из Европы, а также принимая во внимание тот факт, что там будет достаточно конкурентного давления со стороны других участников сделки», – отмечается в заявлении Европейской комиссии.

Стоит отметить, что одобрение от Еврокомиссии NYK, MOL и K Line получили всего через несколько недель после того, как антимонопольные власти Южной Африки заблокировали сделку, мотивируя это тем, что структура рынка контейнерных перевозок располагает к скоординированным действиям, что уже имело место на рынках других регионов.

Напомним, что в мае этого года Федеральная морская комиссия США (FMC) отклонила создание совместного контейнерного сервиса NYK, K Line и Mitsui OSK Lines, ссылаясь на отсутствие полномочий на одобрение подобного рода слияния. До этого, в марте сделка была одобрена Комиссией по конкуренции Сингапура.

Ранее предполагалось, что совместное предприятие будет создано 1 июля этого года, а свою работу начнет с 1 апреля 2018 года.

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