Maersk запустил основные приложения, электронная почта работает

Апдейт по кибератаке

По информации Maersk, по состоянию на 22-00 2 июля удалось запустить основные приложения, системы стабильны, работает электронная почта.

Остался только один порт, который не может работать с экспортом. Интермодальная доставка функционирует на всех рынках, за исключением одного.

Букинги принимаются через INTTRA, онлайн-формы доступны на сайте линии и через EDI, в компании рассчитывают расширить число доступных каналов.

Ранее Maersk говорил, что надеется в понедельник выйти на «близкий к нормальному» режим ведения бизнеса.