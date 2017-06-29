Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
29 июня 2017
18:33Апдейт по кибератаке от Maersk Line
27 июня 2017
18:15IT система Maersk подверглась кибератаке
26 июня 2017
11:45Удаленное управление контейнерами для клиентов
22 июня 2017
12:30Смена рулевого в MCC
15 июня 2017
09:25На судне Maersk ищут бомбу
14 июня 2017
09:40Maersk продает Mercosul
9 июня 2017
14:46Ты туда не ходи, ты сюда ходи
19 мая 2017
13:53Топ-6 гигантов-контейнеровозов
11 мая 2017
11:27Новая оргструктура Hamburg Sued
28 апреля 2017
11:05It's a deal
Maersk Line IT Maersk Кибербезопасность

Maersk запустил основные приложения, электронная почта работает

3 июля 2017, 10:23 / SeaNews / Рейтинг: 255

Апдейт по кибератаке

По информации Maersk, по состоянию на 22-00 2 июля удалось запустить основные приложения, системы стабильны, работает электронная почта.

Остался только один порт, который не может работать с экспортом. Интермодальная доставка функционирует на всех рынках, за исключением одного.

Букинги принимаются через INTTRA, онлайн-формы доступны на сайте линии и через EDI, в компании рассчитывают расширить число доступных каналов.

Ранее Maersk говорил, что надеется в понедельник выйти на «близкий к нормальному» режим ведения бизнеса.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
3 июля 2017
16:47Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2017 SeaNews Club material
15:10Негабаритный груз для завода в Тобольске
14:29Причал для круизников в Петропавловске-Камчатском
14:041500 приложений, 49000 пользователей
13:31Совместное предприятие NYK, MOL и K Line
12:34Смена рулевого в Zim
12:00Углегорск включен в свободный порт Владивосток
11:45Погрузка двух основных грузов выросла
11:11Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2017
10:52Профессиональный праздник с министром транспорта
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное