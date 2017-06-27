3 июля в истории транспортной отрасли

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3 июля 2017, 09:35 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 191

События и факты

1883 год. Английский грузовой пароход “Daphne” опрокинулся на борт сразу после спуска со стапеля верфи “Александр Cтефен” на Клайде в Глазго. Погибло 124 человека.

1886 год. Карл Бенц впервые продемонстрировал свое изобретение на публике, проехав по одной из улиц Мангейма. До этого построенный еще в 1885 году автомобиль он испытывал только в ночное время во дворе своего завода, так как опасался нарушения патента Отто на четырехтактный ДВС. Но как только срок патента истек, можно было без боязни показать свое творение. Трехколесный автомобиль имел двигатель с водяным охлаждением объемом около 1 литра, с большим трудом приводивший машину в движение. Усилие на задние колеса передавалось с помощью ремней. В первой поездке Бенцу помогал сын, который подливал топливо в карбюратор, так как бака у машины не было. Автомобиль развил скорость 15 км/ч. В местной газете это событие было освещено в заметке: «Приводимый в движение лигроином велосипед, сконструированный на Рейнском заводе газовых двигателей Бенца и Ко, о котором мы уже сообщали в газете от 4 июня, сегодня утром прошёл испытание на Рингштрассе. Испытания прошли успешно".

1909 год. Американская Hudson празднует рождение своего первенца –  модели «20».

1936 год. Совнарком утвердил положение о «Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел». Главной задачей нового подразделения была «решительная борьба с неправильным использованием и хищническим отношением к автотранспорту во всех ведомствах и организациях". Регулирование дорожного движения первоначально не входило в задачи ГАИ. Этим вопросом занимался ОРУД — отдел регулирования уличного движения, который оставался самостоятельным подразделением до 50-х годов, когда его все-таки подчинили ГАИ. В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначение — всем машинам специального назначения и автобусу».

1974 год. На главном конвейере Завода имени Лихачева собран миллионный грузовик ЗИЛ-130.

1985 год. В мировом прокате дебютировал американский фантастический фильм «Назад в будущее» (Back to the Future), роль машины времени в нем «сыграл» автомобиль DeLorean DMC-12, выпуск – 1981 год.

Всего для фильма было собрано семь одинаковых DeLorean DMC-12, только три из которых уцелели до наших дней. Один из них — с шестицилиндровым V6 от Volkswagen — недавно был выставлен на аукцион авто частным собственником и после недолгих торгов ушел с молотка за 541 200 долларов. А менее десяти лет назад 33-летний английский музыкант Мартин Филлери, с детства фанатевший от фильма «Назад в будущее», приобрел в США подержанный DeLorean DMC-12, который в 1985 году сыграл роль машины времени, всего-то за $22 000.

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