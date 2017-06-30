С днем моряка и речника

Поздравляем!

Сердечно поздравляем всех наших читателей, чья жизнь и судьба связаны с морем и речкой, с профессиональным праздником.

Счастья, здоровья и благополучия вам, вашим семьям и всем, кто вам дорог!

Искренне ваш

SeaNews