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С днем моряка и речника

30 июня 2017, 17:51 / SeaNews / Рейтинг: 153

Поздравляем!

Сердечно поздравляем всех наших читателей, чья жизнь и судьба связаны с морем и речкой, с профессиональным праздником.

Счастья, здоровья и благополучия вам, вашим семьям и всем, кто вам дорог!

Искренне ваш
SeaNews

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