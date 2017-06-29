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назначения Морской порт Санкт-Петербург UCLH

Новый руководитель Морского порта

30 июня 2017, 17:04 / SeaNews / Рейтинг: 186

Топ-менеджер из ЕВРАЗа

Управляющим директором АО «Морской порт Санкт-Петербург» назначен Владислав Жуков Владимирович. Как сообщили SeaNews в UCL Holding, новый руководитель приступает к своим обязанностям 1 июля.

Павел Олейник, возглавлявший «Морской порт» с 2011 года, продолжит работу в управляющей компании UCL Holding в должности директора по стивидорной деятельности. Как пояснили SeaNews в UCLH, эта должность существовала и ранее, ее занимал Владимир Герасименко – он остается работать в управляющей компании.

В.Жуков окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, имеет степень кандидата экономических наук. До своего назначения работал в компании ЕВРАЗ, где руководил промышленными и транспортными активами, с 2012 по 2015 занимал должность управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт».

П.Олейник окончил Симферопольский государственный университет и Российскую экономическую академию им. Плеханова, работал в компаниях группы «Новороссийский морской торговый порт», с 2011 года занимал должность управляющего директора АО «Морской порт Санкт-Петербург».

Фото: Владислав Жуков

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