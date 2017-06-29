The Tall Ships’ Races 2017 стартует в понедельник

Россию будут представлять до 30 учебных судов

3 июля в шведском порту Хальмстад будет дан старт парусной регате The Tall Ships’ Races 2017, в которой примут участие учебные парусные суда.

Основная часть гонок пройдет по всей акватории Балтийского моря. Маршрут регаты: Хальмстад – Котка – Турку – Клайпеда – Щецин.

Всего на соревнования заявлено свыше 100 парусных яхт из 19 стран мира. Россию в нынешнем году будут представлять до 30 учебных судов.

Так называемые яхты с прямыми парусами представлены в классе «А», в заявку входят «Крузенштерн», «Седов», «Штандарт» и «Мир», в классе «В» заявлены шхуны «Надежда» и «Красотка», в классах «С» и «D» – яхты, которые используют спинакер (парус для использования на полных курсах), здесь заявлено 15 судов из Санкт-Петербурга.

Так широко российский флот на таких соревнованиях был последний раз представлен в 2009 году, тогда участники парусных гонок заходили в Петербург. А три года назад учебные парусные суда посетили Новороссийск, в прошлом году – Сочи.

Самые титулованные участники соревнований – петербургские парусник «Мир» и яхта «Акела», они неоднократные чемпионы и рекордсмены по скорости. «Акела» прибыла к началу регаты с Черного моря, пройдя около 5 тысяч морских миль.

Российский флот будут представлять и новички парусных соревнований – классическое парусное судно «Лукулл» 1948 года постройки, отреставрированное в Петербургском яхт-клубе, а также парусник «Красотка», построенный в 2013 году, который можно назвать «внучкой» знаменитой шхуны «Надежда» 1912 года.