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Железная дорога РЖД Логистика

РЖД Логистика привезла трофейный паровоз

30 июня 2017, 16:29 / SeaNews / Рейтинг: 27

В планах – доставка еще нескольких единиц железнодорожной техники для музея

«РЖД Логистика» поделилась опытом доставки немецкого военного паровоза серии ТЭ из Белоруссии в Россию для подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.

По информации компании, поезд вышел со станции Кричев Белорусской железной дороги вечером 28 июня и прибыл на станцию Шаховскую Московской железной дороги рано утром 30 июня. Расстояние составило 701 км, время в пути – 36 часов.

Несмотря на солидный возраст, паровоз весом 85 тонн шел на своих осях. Транспортировка велась отдельным локомотивом со скоростью не более 40 км/ч для максимальной сохранности экспоната. На протяжении всего пути следования мини-состав сопровождала бригада специалистов, следящая за его техническим состоянием.

Паровозы серии ТЭ (тип 52) — немецкая военная техника, полученная СССР в качестве трофеев и по репарациям, эксплуатировалась на железных дорогах страны в 1940-1970-х годах.

По словам генерального директора АО «РЖД Логистика» Вячеслава Валентика, сотрудничество с Музеем техники Вадима Задорожного будет продолжаться, в дальнейших планах – доставка еще нескольких единиц железнодорожной техники.

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