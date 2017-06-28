РЖД Логистика привезла трофейный паровоз

В планах – доставка еще нескольких единиц железнодорожной техники для музея

«РЖД Логистика» поделилась опытом доставки немецкого военного паровоза серии ТЭ из Белоруссии в Россию для подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.

По информации компании, поезд вышел со станции Кричев Белорусской железной дороги вечером 28 июня и прибыл на станцию Шаховскую Московской железной дороги рано утром 30 июня. Расстояние составило 701 км, время в пути – 36 часов.

Несмотря на солидный возраст, паровоз весом 85 тонн шел на своих осях. Транспортировка велась отдельным локомотивом со скоростью не более 40 км/ч для максимальной сохранности экспоната. На протяжении всего пути следования мини-состав сопровождала бригада специалистов, следящая за его техническим состоянием.

Паровозы серии ТЭ (тип 52) — немецкая военная техника, полученная СССР в качестве трофеев и по репарациям, эксплуатировалась на железных дорогах страны в 1940-1970-х годах.

По словам генерального директора АО «РЖД Логистика» Вячеслава Валентика, сотрудничество с Музеем техники Вадима Задорожного будет продолжаться, в дальнейших планах – доставка еще нескольких единиц железнодорожной техники.