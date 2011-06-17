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Проекты финансирование ЕАЭС Шелковый путь

Евразийский банк развития профинансирует 39 проектов

30 июня 2017, 16:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 48

При условии детальной проработки

На этой неделе прошла рабочая встреча директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ержана Нурахметова с членом правления, управляющим директором по организационному развитию Евразийского банка развития (ЕАБР) Наталией Чургель.

Стороны обсудили возможности финансирования 39 приоритетных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры в рамках сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), их технические и финансовые параметры, а также вопросы организации системной совместной работы. Представители Евразийского банка развития выразили готовность финансировать проекты при условии дополнительных рекомендаций и критериев, а также их детальной проработки, сообщается на официальном сайте ЕЭК.

По информации ЕЭК, предварительный перечень из 39 приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта в рамках сопряжения с Экономическим поясом Шелкового пути уже одобрен министрами транспорта государств-членов. Армения предложила два проекта, Беларусь – три, по 12 от Кыргызстана и России, еще 10 от Казахстана. При этом 20 проектов из списка относятся к сфере железнодорожного транспорта. Предложения стран, собранные ЕЭК, в целом направлены на налаживание сквозной логистики Китай – ЕАЭС – ЕС и сопутствующих маршрутов. Проекты дополняют основные транснациональные транспортные коридоры, которые проходят по территории Евразии: Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Восток – Запад и Северный морской путь. Предложения включают строительство новых дорог и модернизацию существующих, создание транспортно-логистических центров, развитие ключевых транспортных узлов.

Отмечается, что проекты находятся в разной степени проработки и реализации, поэтому оценки возможного объема финансирования очень условны. 

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