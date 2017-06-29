За заказами и имиджем

На Международный военно-морской салон

На Международном военно-морском салоне, который в эти дни проходит в Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо», широко представлены отечественные судостроители. Так, ПАО «Ярославский судостроительный завод» представило несколько макетов и натурных образцов своих изделий, среди которых суда как военного, так и гражданского назначения.

Заместитель начальника отдела маркетинга Жанна Свирид рассказала SeaNews о государственном заказе, который выполняет завод. «Сейчас у нас госзаказ на строительство шести спасательных катеров-юонопостановщиков. Два из них мы сдали в прошлом году, еще два – в этом, остальные согласно контракту мы должны поставить в 2018 году, – пояснила Ж.Свирид. – Заказчик – Минтранс». Катера-бонопостановщики сейчас идут на Новороссийск, а оттуда на Дальний Восток, именно там будет окончательная передача заказчику.

Еще одно представленное ярославским заводом судно на салоне – многоцелевой амфибийный катер на воздушной подушке «Чилим». К сожалению, участь его не такая радужная, как у катеров-боноспостановщиков. «”Чилим” у нас пока в единственном экземпляре, и построили мы его несколько лет назад для силового ведомства, – сказала Ж.Свирид. – Очень жаль, что пока заказов на него нет, но здесь, на салоне, свой интерес уже показали военные».

Вообще мероприятия подобного масштаба, когда на весь мир можно показать свою продукцию, дают хорошие результаты, отметила Ж.Свирид, однако до подписания контрактов может пройти несколько лет. «Даже если внешне наше судно понравилось заказчику, он все равно будет делать его «под себя»: может, ему необходимо судно ледового класса, а у нас «ледовость» минимальна. Поэтому приходится его дорабатывать, ведь это сказывается на водоизмещении, скорости, – объяснила Ж.Свирид. – Что, кажется, сложного? Взяли, да сделали! Но везде нужны расчеты, не все так легко».

Если разделять заказы на гражданские и военные, то сейчас у Ярославского судостроительного завода больше военных заказов, сказала Ж.Свирид.

Представитель другого предприятия, ОАО «Судоремонтно-судостроительной корпорация», надеется, что нынешняя мировая ситуация позволит дать вторую жизнь судну хранения запасов. «Это военное судно, плавучая база снабжения, и строилось оно еще в советские времена, правда, тогда оно было намного проще, – рассказал он. – В свое время такие суда очень активно использовались. Сегодня заказов на него нет. Почему? Да ведь до недавнего времени, и наши корабли далеко не ходили».

Теперь предприятие в своем производстве делает упор на морские железобетонные причалы. «Мы строим часть военной морской инфраструктуры, – рассказали SeaNews в компании. – Заказы на него есть, и это непрерывный процесс. Например, месяц назад один причал мы отправили на Северный флот, две недели назад тоже отправили заказ, куда – это секрет».

Стоит отметить, что ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» – единственное предприятие в стране, которое строит железобетонные морские причалы. «У нас специфическая ниша в судостроительной отрасли, и поэтому наше участие в Международном военно-морском салоне больше имиджевое», – резюмировал представитель компании.