Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
29 июня 2017
12:15Международный военно-морской салон-2017
5 июня 2017
10:40Минтранс России принял Распоряжение об образовании Организационного комитета «НЕВА-2017»
26 апреля 2017
10:57Проект InterLogistika 2017
21 апреля 2017
17:34Большая ТрансРоссия, маленький фотоотчет
15:22Выставка TransSiberia/Translogistica
15:10Выставка TransSiberia/Translogistica: оптимизировать доставку коммерческих грузов и выбрать поставщика складской техники
18 апреля 2017
15:03Открытие ТрансРоссии 2017
17 апреля 2017
10:59ТрансРоссия открывается завтра
10:51ТрансРоссия открывается завтра
12 апреля 2017
10:56TransRussia через неделю
выставка Заказ

За заказами и имиджем

30 июня 2017, 15:08 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 70

На Международный военно-морской салон

На Международном военно-морском салоне, который в эти дни проходит в Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо», широко представлены отечественные судостроители. Так, ПАО «Ярославский судостроительный завод» представило несколько макетов и натурных образцов своих изделий, среди которых суда как военного, так и гражданского назначения.

Заместитель начальника отдела маркетинга Жанна Свирид рассказала SeaNews о государственном заказе, который выполняет завод. «Сейчас у нас госзаказ на строительство шести спасательных катеров-юонопостановщиков. Два из них мы сдали в прошлом году, еще два – в этом, остальные согласно контракту мы должны поставить в 2018 году, – пояснила Ж.Свирид. – Заказчик – Минтранс». Катера-бонопостановщики сейчас идут на Новороссийск, а оттуда на Дальний Восток, именно там будет окончательная передача заказчику.

Еще одно представленное ярославским заводом судно на салоне – многоцелевой амфибийный катер на воздушной подушке «Чилим». К сожалению, участь его не такая радужная, как у катеров-боноспостановщиков. «”Чилим” у нас пока в единственном экземпляре, и построили мы его несколько лет назад для силового ведомства, – сказала Ж.Свирид. – Очень жаль, что пока заказов на него нет, но здесь, на салоне, свой интерес уже показали военные».

Вообще мероприятия подобного масштаба, когда на весь мир можно показать свою продукцию, дают хорошие результаты, отметила Ж.Свирид, однако до подписания контрактов может пройти несколько лет. «Даже если внешне наше судно понравилось заказчику, он все равно будет делать его «под себя»: может, ему необходимо судно ледового класса, а у нас «ледовость» минимальна. Поэтому приходится его дорабатывать, ведь это сказывается на водоизмещении, скорости, – объяснила Ж.Свирид. – Что, кажется, сложного? Взяли, да сделали! Но везде нужны расчеты, не все так легко».

Если разделять заказы на гражданские и военные, то сейчас у Ярославского судостроительного завода больше военных заказов, сказала Ж.Свирид.

Представитель другого предприятия, ОАО «Судоремонтно-судостроительной корпорация», надеется, что нынешняя мировая ситуация позволит дать вторую жизнь судну хранения запасов. «Это военное судно, плавучая база снабжения, и строилось оно еще в советские времена, правда, тогда оно было намного проще, – рассказал он. – В свое время такие суда очень активно использовались. Сегодня заказов на него нет. Почему? Да ведь до недавнего времени, и наши корабли далеко не ходили».

Теперь предприятие в своем производстве делает упор на морские железобетонные причалы. «Мы строим часть военной морской инфраструктуры, – рассказали SeaNews в компании. – Заказы на него есть, и это непрерывный процесс. Например, месяц назад один причал мы отправили на Северный флот, две недели назад тоже отправили заказ, куда – это секрет».

Стоит отметить, что ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» – единственное предприятие в стране, которое строит железобетонные морские причалы. «У нас специфическая ниша в судостроительной отрасли, и поэтому наше участие в Международном военно-морском салоне больше имиджевое», – резюмировал представитель компании.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
30 июня 2017
16:29РЖД Логистика привезла трофейный паровоз
16:04Евразийский банк развития профинансирует 39 проектов
15:08За заказами и имиджем
14:26Потеряться и забыться
13:44Индексация зарплат на УПК
13:10На практику в Бельгию
12:39Выпуск до подачи декларации, личный кабинет и проблемы экспортеров и импортеров
12:16Почти все порты работают – Maersk
11:53Контейнерооборот лидеров
10:40CSSC ищет российских партнеров
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное