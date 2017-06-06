Потеряться и забыться

Об изменениях в таможенном законодательстве РФ

На круглом столе «Внешнеэкономическая деятельность «новой реальности», который организовало в Петербурге ПАО Банк «ФК «Открытие» при поддержке НП «ГПУ ВЭД «Гермес», член комитета по правовым вопросам Гильдии, представитель ООО «Транс-Бизнес брокер» Алевтина Смирнова рассказала об изменениях таможенного законодательства за последние три месяца.

В связи с ожиданием вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, которое планируется 1 января 2018 года, ФТС в очень сжатые сроки планирует принять Федеральный закон «О таможенном регулировании», 181 подзаконный акт к этому федеральному закону, также требуется внесение изменений в 55 решений Евразийской экономической комиссии.

«Если мы посмотрим на новый Таможенный кодекс, то мы видим, что он содержит очень много ссылок на национальное законодательство, на решения комиссий, – отметила А.Смирнова. – Некоторые статьи имеют столько перекрестных ссылок, что, если по ним пройтись, то можно потеряться и забыть, с чего начали». Именно поэтому Гильдия «Гермес» и подготовила обзор изменений в законодательстве.

В апреле этого года вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии о введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом. «В России уже введено предварительное информирование о товарах, ввозимых автомобильным, железнодорожным, теперь воздушным транспортом, – подчеркнула А.Смирнова. – В разработке – морским транспортом. Если таможенному органу не будет предоставлено предварительное информирование, тогда товар будет отнесен к области риска. И в соответствии уже с национальным законодательством таможенный орган будет применять к ним определенные меры по минимизации рисков».

Внесены изменения в порядок совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей и регистрацией транзитных деклараций и завершением таможенной процедуры таможенного транзита. «Есть статья 87 Федерального закона № 311 от 27.11.2010 года.

«О таможенном регулировании», которая регламентирует особенности завершения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении иностранного товара, следующего в адрес уполномоченного экономического оператора (УЭО). Хочу отметить, что таможенные процедуры, связанные с завершением таможенного транзита, будут едины, -- пояснила А.Смирнова. -- Если вы собираетесь помещать товар на хранение или выпускать его до подачи декларации, тут интересны сроки. Если закон отводит три часа, а конкретнее не позднее трех часов, УЭО должен предоставить документы таможенному органу, то в Положении выделен срок в предоставлении документов уполномоченному экономическому оператору от перевозчика с момента доставки в зону таможенного контроля – два часа. И после этого в течение одного часа УЭО должен предоставить эти документы таможенному органу. Но как это будет контролироваться, я пока не знаю».



Также она обратила внимание участников круглого стола на то, что если документы будут переданы уполномоченному экономическому оператору вне времени работы таможенного органа, то УЭО обязан в течение двух часов с момента работы таможенного органа предоставить их.

В марте 2017 года вступил в силу приказ Минфина России №144 «Об утверждении порядка использования единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном контроле, декларировании, выпуске товаров». Этим порядком в том числе регламентировано осуществление предварительного информирования, использование электронной декларации и информационное взаимодействие перевозчиков, если перевозчик не является декларантом товаров. «То есть, поместить товар под таможенные процедуры могут перевозчик, экспедитор и таможенный представитель», – пояснила А.Смирнова.

Вступили в силу изменения в Положение о порядке осуществления карантинного и фитосанитарного контроля и надзора на таможенной территории и на таможенной границе ЕАЭС. Ранее фитосанитарный сертификат признавался недействительным в случае отсутствия в нем информации о наименовании или номере транспортного средства, если требование об обязательном указании этих данных содержится в национальном законодательстве. «Напомню, что в российском – оно содержится», – сказала А.Смирнова. Внесен новый пункт в Положение, согласно которому несовпадение номера седельного тягача с номером, указанном в фитосанитарном сертификате, не является основанием для признания фитосанитарного сертификата недействительным при условии, что номера буксируемого им полуприцепа и прицепа совпадают с номерами, указанными в фитосанитарном сертификате.

Технический регламент безопасности упаковки дополнен новыми положениями. «Что мне кажется более интересным? Это маркировка, – отметила А.Смирнова. – Маркировка, необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, должна быть нанесена непосредственно на упаковку или сопроводительную документацию. Обращаю внимание, что маркировку лучше наносить на упаковку. Если у продавца, у которого вы заказываете товары, которые собираетесь импортировать на территорию ЕАЭС, отсутствует маркировка на эту упаковку, то он может приклеить ярлык. То есть сам упаковывает товары. И пусть она лучше будет на самой упаковке».



Также вынесен на обсуждение проект решения Коллегии ЕАЭС «Об особенностях применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, которые перемещаются через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде». В соответствии с проектом решения предлагается утвердить возможность декларирования товара путем подачи нескольких транзитных деклараций, особенности определения срока таможенного транзита и подходы к определению обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных платежей.

В настоящее время в отдельных государствах-членах ЕАЭС сложилась своя практика, однако общего регулирования этих положений пока в законодательстве нет.

«И еще хочу обратить внимание на интересный проект решения Евразийской экономической комиссии «О размере обеспечения исполнения обязанностей таможенного представителя, – сказала А.Смирнова. – Если честно, я долго не верила, что это все-таки произойдет. Гильдия «Гермес» за это боролась более двух с половиной лет, выступала на площадках различного уровня, предлагали различные концепции снижения размера обеспечения. И вот наконец это случилось. Нас услышали! В соответствии с проектом этого решения предлагается установление единого размера обеспечения исполнения обязанностей таможенного представителя в эквиваленте не менее 500 тыс. евро для всех таможенных представителей, которые осуществляют свою деятельность на территории государств-членов ЕАЭС. Сейчас, я напомню, эта сумма составляет в эквиваленте 1 млн евро. При подготовке проекта решения было учтено, что по сравнению с 2009 годом, когда готовился ныне действующий Таможенный кодекс Таможенного союза, существенно возрос курс евро, и это неподъемная сумма для очень многих компаний. Особенно неподъемной она оказалась Кыргызстану и Армении. Там очень многие таможенные представители прекратили свою деятельность».

Директор НП «ГПУ ВЭД «Гермес» Роман Козлов прокомментировал эту победу: «Да, это битва была на протяжении двух с лишним лет. Мы добились снижения размера обеспечения. Другие страны посчитали это незаконным преимуществом: «поскольку у остальных «вход в бизнес» будет стоить 1 млн евро, а у вас «национальная сумма». Поэтому были мы вынуждены снизить и принудить всех. С другой стороны, у нас появилась уже часть бизнеса, которая говорит: «500 тыс. евро – это совсем мало, надо 2 млн евро». Понятно, что гиганты хотят сократить рынок».