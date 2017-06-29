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Зарплата Универсальный перегрузочный комплекс

Индексация зарплат на УПК

30 июня 2017, 13:44 / SeaNews / Рейтинг: 103

И средняя зарплата в 2017 году

С 1 июля ежемесячная индексационная надбавка к заработной плате работников ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» составит 6 385,29 рублей в месяц – на 22% больше надбавки, установленной годом ранее.

По информации УПК, средняя заработная плата в компании по итогам 5 месяцев 2017 года составляет 55 169 рублей.

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