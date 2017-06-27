На практику в Бельгию

После школы фрахтового брокера

По итогам первого года работы школы фрахтового брокера двое курсантов ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова пройдут двухмесячную стажировку в судоходной компании в Бельгии.

Как рассказал SeaNews организатор проекта профессор Игорь Русинов, в рамках проекта в этом учебном году было проведено 8 семинаров, в работе которых приняли участие представители таких компаний как Severstal, St.Peter Line, Baltnav, Arvensa Transport, Sea Brothers Shipping, Supercargo, классификационного общества ClassNK, а также капитан контейнеровоза.

«К работе школы фрахтового брокера проявили большой интерес не только курсанты ГУМРФ, но и судовладельцы и грузовладельцы, так как рынок нуждается в повышении профессиональной подготовки именно этого сегмента, – добавил И.Русинов. – На мой взгляд, для отрасли особенно важно повысить грамотность менеджеров с точки зрения коммерческой эксплуатации флота».