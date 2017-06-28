Выпуск до подачи декларации, личный кабинет и проблемы экспортеров и импортеров

Георгий Властопуло, генеральный директор компании «Оптимальная логистика», об инициативах таможни по упрощению таможенных процедур и о том, как они работают – и могли бы работать – на практике

Георгий Властопуло, генеральный директор компании «Оптимальная логистика»

ФТС выстраивает автоматизированную систему контроля за бизнесом. Планируется перевести общение с компаниями в электронный режим, чтобы снизить роль таможенника в проверках.

Система выпуска товаров до подачи декларации

На сегодняшний день принята процедура выпуска товаров по обязательству, фактически без подачи декларации на товары. После чего по итогам отчетного периода, который длится месяц, подается консолидированная декларация на товары по всем прошедшим за этот период заявлениям. Однако такая практика применяется не ко всем категориям товаров, а только к определенному перечню, указанному в ст. 178 Таможенного кодекса Таможенного союза. И доступна она только уполномоченным экономическим операторам (УЭО). При такой процедуре таможенные риски срабатывают только при подаче декларации на товары, а не по обязательству.

Из-за ограниченности пользователей такой процедурой (около 200 УЭО по всей России) и применения ее только к определенным категориям товаров можно сказать, что сегодня значительного экономического эффекта она не приносит. Безусловно, если предположить широкое применение такой практики таможенного оформления, это однозначно смогло бы облегчить жизнь участникам ВЭД и ускорить многие процессы, например, оборачиваемость товаров и денежных средств.

Перевод всех документов в электронный формат

Сегодня большая часть документов при таможенном декларировании предоставляется в электронном формализованном виде – порядка 90-95% от общего объема. Однако незначительная часть документов все равно предоставляется на бумажных носителях, например, лицензии, разрешения, сертификаты происхождения, регистрационные удостоверения. Это те документы, которые позволяют применять преференции или пониженные ставки пошлин и НДС. Стоит отметить, что это совершенно небольшая нагрузка на бизнес, но только в том случае, если таможенное оформление происходит в регионе местонахождения участника ВЭД. Однако если, к примеру, декларируется товар во Владивостоке, а участник ВЭД – москвич, то на пересылку документов уйдет как время, так и деньги. Также вероятны риски потери документов при их регистрации или передачи третьим лицам.

Личные кабинеты ФТС

В личных кабинетах ФТС зарегистрировано более 100 000 пользователей. В основном они используются для подачи статистических форм и запросов о сведениях лицевых счетов. Однако функционал личных кабинетов значительно расширился за последний год, и таможня планирует внедрять дополнительные возможности, к примеру, список компаний с минимальным уровнем применения рисков, некие «белые списки». Мы уверены, что если удастся достигнуть интеграции личных кабинетов, а также с серверами других государственных органов, в частности, ФНС. Это расширит здоровую конкуренцию, исключит возможность серого ввоза товаров, упростит процедуру таможенного оформления и, по идее, снизит риски дополнительных проверок постфактум.

ФТС предлагает концентрировать декларирование товаров на таможенных постах

Здесь речь идет о прохождении границы Таможенного союза, а не об оформлении в конечной точке таможенной доставки. Об этой инициативе говорится уже не первый год. Однако ее реализации препятствует, на наш взгляд, необходимость усиленного контроля за перемещением товаров через границу Таможенного союза. Чем больше проверяющих органов, тем больше вероятность обнаружения нарушений и, как следствие, дополнительных поступлений как в бюджет, так и бенефициарам процессов. Безусловно, необходимо упрощать эту процедуру, потому как в конечной точке декларирования товаров также могут быть инициированы проверочные мероприятия. Иметь несколько точек контроля и выставлять дополнительные затраты непосредственно получателям грузов, даже если не обнаружено никаких нарушений, просто нечестно по отношению к бизнесу.

Проблемы экспортеров и импортеров?

Необходимо разделить процедуры таможенного оформления при импорте и экспорте. Это разные процессы с разным уровнем контроля и вовлеченности участников ВЭД.

Для импортеров основная сложность сегодня заключается в огромном количестве всевозможных таможенных рисков (более 40 тысяч), которые могут сработать при декларировании товаров в таможенных органах. Последствия рисков совершенно разные –от, условно, предоставления какой-либо незначительной бумажки для подтверждения информации, до проверочных мероприятий с выездом и досмотром экспертных групп таможен и управлений, включая отборы проб и образцов товаров с проведением экспертиз Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением (ЦЭКТУ). При этом, за простои транспортных средств, погрузо-разгрузочные работы на складах временного хранения, хранение, дополнительное привлечение сотрудников и спецтехники платят импортеры. Необходимо все это исключать, сводить риски к точечным проверкам, устанавливать нормы KPI, то есть делать все то, о чем сейчас говорит новое руководство ФТС.

Для экспортеров сегодня более здоровый климат, ведь при экспорте большинства товаров не взимаются таможенные пошлины и НДС. Поэтому контроль за экспортируемыми товарами со стороны таможенных органов в значительной мере снижен. Однако экспортеры сталкиваются с другими сложностями – подтверждение неприменения ставки НДС и подтверждение факта вывоза товара за территорию Таможенного союза. Налоговики до сих пор требуют оригиналы деклараций на товары и транспортные накладные с отметками пограничных таможенных органов о прохождении границы Таможенного союза, что, по сути, является анахронизмом. Необходимо упрощать такие процедуры, ведь существуют электронные базы, где можно с легкостью проверить информацию об отметках прохождения границы.