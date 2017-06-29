IT Maersk Кибербезопасность Почти все порты работают – Maersk 30 июня 2017, 12:16 / SeaNews / Рейтинг: 145 Апдейт по кибератаке Maersk опубликовал новый апдейт по борьбе с последствиями кибератаки. По информации компании, со вчерашнего дня удалось восстановить функционирование бизнеса в портах Альхесирас, Танжер, Кальяо, Мумбай, Итажай и Буэнос-Айрес. Ведутся работы по расширению услуг, оказываемых в портах: Лос-Анджелес (Пирс 400) – сейчас есть возможность выдавать с терминала импортные контейнеры и порожняк, приоритет – возобновление приема экспорта;

Порт-Элизабет / Нью-Джерси – выдается импорт, принимается и выдается порожняк, ведется работа по возобновлению приема экспорта;

Маасвлакте 2 в Роттердаме – продолжается работа по восстановлению функционирования терминала. «Ваш груз остается нашим главным приоритетом, поэтому мы перенаправляем суда на другие терминалы в Роттердаме и рядом с ним. Работа систем на этих терминалах уже восстановлена, и они могут принимать и выпускать грузы», – говорится в сообщении компании. Оцените статью: 0