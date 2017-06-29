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Почти все порты работают – Maersk

30 июня 2017, 12:16 / SeaNews / Рейтинг: 145

Апдейт по кибератаке

Maersk опубликовал новый апдейт по борьбе с последствиями кибератаки.

По информации компании, со вчерашнего дня удалось восстановить функционирование бизнеса в портах Альхесирас, Танжер, Кальяо, Мумбай, Итажай и Буэнос-Айрес.

Ведутся работы по расширению услуг, оказываемых в портах:

  • Лос-Анджелес (Пирс 400) – сейчас есть возможность выдавать с терминала импортные контейнеры и порожняк, приоритет – возобновление приема экспорта;
  • Порт-Элизабет / Нью-Джерси – выдается импорт, принимается и выдается порожняк, ведется работа по возобновлению приема экспорта;
  • Маасвлакте 2 в Роттердаме – продолжается работа по восстановлению функционирования терминала. «Ваш груз остается нашим главным приоритетом, поэтому мы перенаправляем суда на другие терминалы в Роттердаме и рядом с ним. Работа систем на этих терминалах уже восстановлена, и они могут принимать и выпускать грузы», – говорится в сообщении компании.

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