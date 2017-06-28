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Контейнерооборот Сингапур Шанхай

Контейнерооборот лидеров

30 июня 2017, 11:53 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 139

Суммарно Шанхай и Сингапур за 5 месяцев 2017 перевалили порядка 30 млн TEU

По итогам 5 месяцев 2017 года контейнерооборот Шанхая составил 16,2 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 9,9% больше контейнеров, чем в январе-мае 2016 года.

Сингапур за 5 месяцев 2017 года обработал 13,33 млн TEU – плюс 6% к уровню января-мая 2016 года.

В мае этого года Шанхай перевалил 3,54 млн TEU – на 52,2% больше, чем за предыдущий месяц и на 14,6% больше, чем в мае 2016 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,99 млн TEU (+10% к апрелю 2017 и -12,5% к маю 2016 года).

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