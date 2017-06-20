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Китай сотрудничество

CSSC ищет российских партнеров

30 июня 2017, 10:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 139

На Международном военно-морском салоне

На Международном военно-морском салоне, который проходит в эти дни в Петербурге, Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила четырехтактный V-образный дизельный двигатель собственной разработки.

Как рассказал SeaNews заместитель генерального представителя в Москве Хуан Нин, двигатель может использоваться на судах разного назначения, как морских, так и речных, а также на круизных лайнерах и морских платформах. Хуан Нин подчеркнул, что и военные, и гражданские суда могут быть оборудованы двигателем CSSC, и российских партнеров может заинтересовать их разработка.

«Сейчас мы в поисках потенциального сотрудничества с Россией, – сказал Хуан Нин. – В частности, в ближайшее время у нас состоится разговор с Объединенной судостроительной корпорацией. Мы более 20 лет сотрудничаем с российскими компаниями в области военно-промышленного комплекса, а сейчас ищем возможности сотрудничества и в гражданской сфере».

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