CSSC ищет российских партнеров

На Международном военно-морском салоне

На Международном военно-морском салоне, который проходит в эти дни в Петербурге, Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила четырехтактный V-образный дизельный двигатель собственной разработки.

Как рассказал SeaNews заместитель генерального представителя в Москве Хуан Нин, двигатель может использоваться на судах разного назначения, как морских, так и речных, а также на круизных лайнерах и морских платформах. Хуан Нин подчеркнул, что и военные, и гражданские суда могут быть оборудованы двигателем CSSC, и российских партнеров может заинтересовать их разработка.

«Сейчас мы в поисках потенциального сотрудничества с Россией, – сказал Хуан Нин. – В частности, в ближайшее время у нас состоится разговор с Объединенной судостроительной корпорацией. Мы более 20 лет сотрудничаем с российскими компаниями в области военно-промышленного комплекса, а сейчас ищем возможности сотрудничества и в гражданской сфере».