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Поздравление министра

30 июня 2017, 10:12 / SeaNews / Рейтинг: 154

Поздравление министра транспорта РФ Максима Соколова работникам морского и речного флота с профессиональным праздником

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!

Морской и речной транспорт имеет не только огромный потенциал для своего развития, но и создает мультипликативный эффект для развития других отраслей, создания новых рабочих мест, применения передовых технологий, формирования благоприятных условий для экономического роста.

Сегодня водный транспорт России активно развивается в соответствии с положениями Транспортной стратегии до 2030 года: вводятся новые высокотехнологичные мощности в морских портах, повышаются качественные характеристики внутренних водных путей, обновляются крупнейшие гидроузлы, на российских верфях спускаются на воду новые грузовые и пассажирские суда, строится аварийно-спасательный и ледокольный флот, возрождается арктическое судоходство.

Развитие морского и речного транспорта основано на традициях, сложившихся на флоте веками, которые и сегодня развиваются, крепнут и приумножаются. Я глубоко признателен всем работникам и ветеранам морского и речного транспорта за добросовестный труд, профессионализм и преданность делу.

Пусть попутный ветер благоприятствует новым проектам на благо российского судоходства, а шторма не помешают воплотить в жизнь самые смелые планы. Традиционных вам семь футов под килем и гарантированных глубин!

М. Соколов

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