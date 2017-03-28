Опасные гидрометеорологические явления Ветер и волна в Калининграде 30 июня 2017, 10:01 / SeaNews / Рейтинг: 140 Волна до 3 метров По данным ГМСКЦ, сегодня в Балтийском море в районе Калининграда ожидается ветер южный-юго-восточный до 20 м/с, волна до 3 м. Оцените статью: 0