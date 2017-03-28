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Опасные гидрометеорологические явления

Ветер и волна в Калининграде

30 июня 2017, 10:01 / SeaNews / Рейтинг: 140

Волна до 3 метров

По данным ГМСКЦ, сегодня в Балтийском море в районе Калининграда ожидается ветер южный-юго-восточный до 20 м/с, волна до 3 м.

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