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Автопром

30 июня в истории транспортной отрасли

30 июня 2017, 09:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 118

События и факты

1946 год. Сошли с конвейера первые грузовики ГАЗ-51. Они пришли на смену технически устаревшей «полуторке» ГАЗ-АА. Новая модель имела удлиненную на 0,5 метра платформу, увеличенную на 1 тонну грузоподъемность, на 30% меньший расход бензина при более мощном двигателе (объем 3,5 л, мощность 70 л.с.), улучшенные тормоза, увеличенную до 105 л емкость топливного бака, более прочную раму, более низкое удельное давление на грунт. КПП и задний мост остались такими же. В 1947 г. конструкторы группы, разработавшие ГАЗ-51, были удостоены Сталинской премии. В 1948 г. начался выпуск ГАЗ-63 – полноприводной версии ГАЗ-51.

1953 год. Начался серийный выпуск Chevrolet Corvette – первого американского спортивного автомобиля. Он создавался с целью отвоевать американский рынок у наводнивших его европейских спортивных моделей Jaguar, MG и Aston-Martin. Первые модели Corvette представляли собой двухместный родстер. Кузов был изготовлен из углепластика на трубчатой раме. Все автомобили окрашивались в белый цвет, а салон выполнялся в красных тонах. Но дебют модели оказался неудачным: устаревший шестицилиндровый двигатель объемом 3,9 литра и мощностью 150 л.с. в паре с двухдиапазонной КПП не позволяли получить впечатляющей динамики. Через два года, когда на Corvette стали устанавливать восьмицилиндровый мотор объемом 4,35 л (195 л.с.), а «автомат» заменили на МКПП, продажи резко возросли. В 1956 году изменения внесли в дизайн кузова, и вскоре Chevrolet Corvette стал культовым автомобилем.

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