Апдейт по кибератаке от Maersk Line
29 июня 2017, 18:33 / SeaNews / Рейтинг: 71
О букингах и ставках
Maersk Line опубликовал в Twitter апдейт по ликвидации последствий кибератаки.
- Большая часть терминалов работает. Информация по работающим терминалам регулярно обновляется на сайте Maersk.
- Данные всех букингов, сделанных до 8-00 27 июня, сохранены в системе. По тем букингам, которые были подтверждены, оборудование будет выпущено в обычном режиме. Дублировать букинги или заменять их не нужно. Это распространяется и на букинги, сделанные через EDI.
- Новые букинги можно делать через платформу INTTRA. Порядок букирования обычный. Также можно букировать через EDI, но подтверждение потребует больше времени, чем обычно.
- Для online-букинга запущена упрощенная online-форма. Это авторизованные линки, проверенные службой безопасности, они изолированы от сети компании и не содержат риска для пользователей, подчеркивают в Maersk Line. Новые букинги будут обработаны, как только будет восстановлена система.
- Вышесказанное касается сухих контейнеров и рефов. Букирование ряда категорий опасных грузов ограничено.
- Ставки, прокотированные до выхода системы из строя, действительны, никакого повышения ставок до восстановления системы не будет.
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