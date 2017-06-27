Maersk Line IT Maersk Кибербезопасность Апдейт по кибератаке от Maersk Line 29 июня 2017, 18:33 / SeaNews / Рейтинг: 74 О букингах и ставках Maersk Line опубликовал в Twitter апдейт по ликвидации последствий кибератаки. Большая часть терминалов работает. Информация по работающим терминалам регулярно обновляется на сайте Maersk.

Данные всех букингов, сделанных до 8-00 27 июня, сохранены в системе. По тем букингам, которые были подтверждены, оборудование будет выпущено в обычном режиме. Дублировать букинги или заменять их не нужно. Это распространяется и на букинги, сделанные через EDI.

Новые букинги можно делать через платформу INTTRA. Порядок букирования обычный. Также можно букировать через EDI, но подтверждение потребует больше времени, чем обычно.

Для online-букинга запущена упрощенная online-форма. Это авторизованные линки, проверенные службой безопасности, они изолированы от сети компании и не содержат риска для пользователей, подчеркивают в Maersk Line. Новые букинги будут обработаны, как только будет восстановлена система.

Вышесказанное касается сухих контейнеров и рефов. Букирование ряда категорий опасных грузов ограничено.

Ставки, прокотированные до выхода системы из строя, действительны, никакого повышения ставок до восстановления системы не будет. Оцените статью: 0