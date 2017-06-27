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Апдейт по кибератаке от Maersk Line

29 июня 2017, 18:33 / SeaNews / Рейтинг: 74

О букингах и ставках

Maersk Line опубликовал в Twitter апдейт по ликвидации последствий кибератаки.

  • Большая часть терминалов работает. Информация по работающим терминалам регулярно обновляется на сайте Maersk.
  • Данные всех букингов, сделанных до 8-00 27 июня, сохранены в системе. По тем букингам, которые были подтверждены, оборудование будет выпущено в обычном режиме. Дублировать букинги или заменять их не нужно. Это распространяется и на букинги, сделанные через EDI.
  • Новые букинги можно делать через платформу INTTRA. Порядок букирования обычный. Также можно букировать через EDI, но подтверждение потребует больше времени, чем обычно.
  • Для online-букинга запущена упрощенная online-форма. Это авторизованные линки, проверенные службой безопасности, они изолированы от сети компании и не содержат риска для пользователей, подчеркивают в Maersk Line. Новые букинги будут обработаны, как только будет восстановлена система.
  • Вышесказанное касается сухих контейнеров и рефов. Букирование ряда категорий опасных грузов ограничено.
  • Ставки, прокотированные до выхода системы из строя, действительны, никакого повышения ставок до восстановления системы не будет.

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