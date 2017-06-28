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Судостроение Технологии Инновации Яхтинг

Футуризм в яхтостроении

29 июня 2017, 17:51 / SeaNews / Рейтинг: 76

Top-5 самых футуристических яхт

Полет человеческой мысли не остановить. А если технологии позволяют, то можно сотворить настоящие чудеса. Пусть даже немного шокирующие своим видом… Встречайте топ необычных яхт – существующих реально или только в проекте…

А начнем мы с яхты

Turanor
Это реально существующая яхта на солнечных батареях. Ее можно назвать фактически самой экологичной в мире, так как энергия для хода получается за счет солнечных лучей. Причем разгоняется она до 14 узлов.

Яхта довольно внушительна по габаритам. При длине 31 метр она имеет в ширину 15 метров. При этом вместимость судна позволяет разместить 50 пассажиров. В 2010 году она совершила кругосветку, доказав тем самым, что будущее за возобновляемой энергией. Интересный факт — над проектом работал потомок Жюля Верна.

Еще один экологически чистый проект –

Cronos
Бамбуковая яхта. Основные части корпуса судна по идее разработчиков должны быть только из природного материала (в данном случае — из спрессованного бамбука). Он обеспечивает отличную защиту и звукоизоляцию внутренних помещений.

Для жизнеобеспечения судна и его хода использованы солнечные панели плюс специальный парус, весьма напоминающий кайт из кайтбординга.

Jet Capsule
Это весьма необычная крытая прогулочная яхточка для небольшой компании. Она отлично подходит для водного отдыха где-нибудь у европейского побережья (например, Монако или Ниццы).

Благодаря форме кабины она чем-то напоминает небольшой космический челнок.

Кстати, также и разряда космического –

Adastra
Эта яхта очень похожа на мечту подростка, выросшего на фильмах про звездные войны и при этом обожающего море, – судно чем-то напоминает Y-крыл повстанцев или королевский звездолет Набу. Именно так выглядит яхта бизнесмена из Гонконга Анто Мардена.

Она достаточно велика — 41 метр, но при этом развивает скорость свыше 22 узлов. Внутренние помещения рассчитаны на 9 пассажиров и 5 членов экипажа. Обладает довольно просторной открытой зоной отдыха в кормовой части. И, самое интересное, яхта может управляться с мобильного приложения...

А возглавляет наш топ футуристических яхт «летающая пирамида» –

Tetrahedron
Этот удивительный проект поражает своей необычностью не только внешне, но и в плане подхода к остойчивости судна и его движению. Перед нами настоящая пирамида, которая весьма нечувствительна к волнению. Это хорошо защитит пассажиров от морской болезни.

По идее, такое судно не могло бы быстро двигаться. Но на деле это не так. Tetrahedron обладает двумя рабочими ватерлиниями. То есть, при медленном движении он сидит плотненько на воде, а при разгоне за счет системы подводных крыльев способен подниматься над поверхностью воды, разгоняясь до скорости 37 узлов. В результате на больших скоростях мы наблюдаем фактически летящую пирамиду.

Жаль, что пока этот проект существует только в цифровом формате.

По материалам https://scanmarine.ru/

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