Начата буксировка самой большой установки по добыче и сжижению газа

Prelude FLNG повели в Австралию

Построенная по заказу Shell плавучая установка по сжижению природного газа (FLNG) «Prelude» сегодня утром вышла с верфи Samsung Heavy Industries в Южной Корее к месту базирования в Западной Австралии.

Ожидается, что буксировка на месторождение Prelude займет около месяца. Начать добычу предполагается в 2018 году.

«Prelude» будет установлена в 475 км от Брума в Западной Австралии при помощи предварительно закрепленных на морском дне цепей.

«Prelude» – самая большая плавучая установка по добыче и сжижению природного газа. Shell приводит некоторые цифры, позволяющие оценить масштаб проекта:

Более 600 инженеров работали над разработкой проекта,

Более 200 км (125 миль) оставляет расстояние от месторождения Prelude до ближайшей земли,

4 футбольных поля, расположенные одно за другим, будут короче, чем палуба установки,

175 олимпийских бассейнов можно было бы заполнить водой, которую вмещают танки «Prelude»,

50 млн литров холодной воды будет забираться из океана каждый час для охлаждения газа,

6 самый больших авианосцев имеют в сумме водоизмещение, соответствующее водоизмещению «Prelude»,

93 метра (305 футов) – такова высота колонны платформы,

-162° C (-260° F) – при такой температуре происходит сжижение природного газа,

600 раз – во столько сокращается объем природного газа при сжижении,

117% потребности в природном газа Гонконга может обеспечить годовой объем добычи «Prelude»,

20-25 лет установка будет работать на месторождении Prelude.