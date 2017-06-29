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LNG LNG-проект Платформа Shell

Начата буксировка самой большой установки по добыче и сжижению газа

29 июня 2017, 17:27 / SeaNews / Рейтинг: 92

Prelude FLNG повели в Австралию

Построенная по заказу Shell плавучая установка по сжижению природного газа (FLNG) «Prelude» сегодня утром вышла с верфи Samsung Heavy Industries в Южной Корее к месту базирования в Западной Австралии.

Ожидается, что буксировка на месторождение Prelude займет около месяца. Начать добычу предполагается в 2018 году.

«Prelude» будет установлена в 475 км от Брума в Западной Австралии при помощи предварительно закрепленных на морском дне цепей.

«Prelude» – самая большая плавучая установка по добыче и сжижению природного газа. Shell приводит некоторые цифры, позволяющие оценить масштаб проекта:

  • Более 600 инженеров работали над разработкой проекта,
  • Более 200 км (125 миль) оставляет расстояние от месторождения Prelude до ближайшей земли,
  • 4 футбольных поля, расположенные одно за другим, будут короче, чем палуба установки,
  • 175 олимпийских бассейнов можно было бы заполнить водой, которую вмещают танки «Prelude»,
  • 50 млн литров холодной воды будет забираться из океана каждый час для охлаждения газа,
  • 6 самый больших авианосцев имеют в сумме водоизмещение, соответствующее водоизмещению «Prelude»,
  • 93 метра (305 футов) – такова высота колонны платформы,
  • -162° C (-260° F) – при такой температуре происходит сжижение природного газа,
  • 600 раз – во столько сокращается объем природного газа при сжижении,
  • 117% потребности в природном газа Гонконга может обеспечить годовой объем добычи «Prelude»,
  • 20-25 лет установка будет работать на месторождении Prelude.

Фото: установка на верфи в процессе постройки

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