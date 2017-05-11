Новый состав совета директоров РЖД Логистики
29 июня 2017, 16:21 / SeaNews / Рейтинг: 136
Избран на годовом собрании акционеров
Акционеры АО «РЖД Логистика» на своем годовом собрании, прошедшем 28 июня, избрали новый состав совета директоров компании.
В совет директоров вошли:
- Александр Ананьев – заместитель начальника департамента экономики – начальник отдела планирования и анализа экономических взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
- Вячеслав Валентик – генеральный директор АО «РЖД Логистика»;
- Сергей Куст – начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
- Константин Люльчев – начальник департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
- Сергей Мальцев – советник президента ОАО «РЖД» на общественных началах;
- Алексей Тайчер – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания»;
- Сергей Тугаринов – первый заместитель генерального директора (по транспортному обслуживанию) ЦФТО – филиала ОАО «РЖД».
Из предыдущего состава совета в новый состав не вошли Руслан Валеев, Евгений Зальцман и Александр Романов. Новые имена в совете – К.Люльчев, А.Тайчер и С.Мальцев.
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!