Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
11 мая 2017
11:27Новая оргструктура Hamburg Sued
31 марта 2017
13:42Назначение в GEFCO
8 февраля 2017
11:54Смена председателя совета директоров A.P.Moller-Maersk
19 января 2017
13:44Изменения в составе правления FESCO
30 июня 2011
18:50Перестановки в НМТПSeaNews Club material
14:53Новошип без независимых директоровSeaNews Club material
17 июня 2011
19:39Ильичевск снова лихорадитSeaNews Club material
15 июня 2011
10:20Главный по морю и главный по авиацииSeaNews Club material
1 июня 2011
16:12Назначен гендиректор Сибур-ТрансаSeaNews Club material
19 мая 2011
13:42OOCL назначает дамSeaNews Club material
Топ-менеджмент Совет директоров Собрание акционеров РЖД Логистика

Новый состав совета директоров РЖД Логистики

29 июня 2017, 16:21 / SeaNews / Рейтинг: 136

Избран на годовом собрании акционеров

Акционеры АО «РЖД Логистика» на своем годовом собрании, прошедшем 28 июня, избрали новый состав совета директоров компании.

В совет директоров вошли:

  • Александр Ананьев – заместитель начальника департамента экономики – начальник отдела планирования и анализа экономических взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
  • Вячеслав Валентик – генеральный директор АО «РЖД Логистика»;
  • Сергей Куст – начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
  • Константин Люльчев – начальник департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
  • Сергей Мальцев – советник президента ОАО «РЖД» на общественных началах;
  • Алексей Тайчер – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания»;
  • Сергей Тугаринов – первый заместитель генерального директора (по транспортному обслуживанию) ЦФТО – филиала ОАО «РЖД».   

Из предыдущего состава совета в новый состав не вошли Руслан Валеев, Евгений Зальцман и Александр Романов. Новые имена в совете – К.Люльчев, А.Тайчер и С.Мальцев.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
29 июня 2017
18:33Апдейт по кибератаке от Maersk Line
17:51Футуризм в яхтостроении
17:27Начата буксировка самой большой установки по добыче и сжижению газа
16:21Новый состав совета директоров РЖД Логистики
15:39Ставка на «Валдай»
15:06Про зарплаты докеров
14:49Еще один пострадавший от вируса
14:29Ледокол "Лидер" построят к 2025 году
14:28Аналитический Online сервис ВЭД портов РФ обновлен, загружены данные за май 2017г.
13:55Подписан устав Российского университета транспорта
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное