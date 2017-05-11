Топ-менеджмент Совет директоров Собрание акционеров РЖД Логистика Новый состав совета директоров РЖД Логистики 29 июня 2017, 16:21 / SeaNews / Рейтинг: 134 Избран на годовом собрании акционеров Акционеры АО «РЖД Логистика» на своем годовом собрании, прошедшем 28 июня, избрали новый состав совета директоров компании. В совет директоров вошли: Александр Ананьев – заместитель начальника департамента экономики – начальник отдела планирования и анализа экономических взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Вячеслав Валентик – генеральный директор АО «РЖД Логистика»;

Сергей Куст – начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Константин Люльчев – начальник департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;

Сергей Мальцев – советник президента ОАО «РЖД» на общественных началах;

Алексей Тайчер – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания»;

Сергей Тугаринов – первый заместитель генерального директора (по транспортному обслуживанию) ЦФТО – филиала ОАО «РЖД». Из предыдущего состава совета в новый состав не вошли Руслан Валеев, Евгений Зальцман и Александр Романов. Новые имена в совете – К.Люльчев, А.Тайчер и С.Мальцев. Оцените статью: 0