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Ставка на «Валдай»

29 июня 2017, 15:39 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 113

Судно на подводных крыльях для Дальнего Востока и Черного моря

ОАО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева» в рамках Международного военно-морского салона презентовало несколько собственных проектов, а также продемонстрировало натурные образцы катеров в акватории, прилегающей к Морскому вокзалу.

«На салоне мы демонстрируем макет морского пассажирского судна на подводных крыльях «Циклон», – рассказала SeaNews представитель КБ Росина Кучерова. – Его вместимость составляет 250 человек, скорость – 55 узлов. Он представляется нам актуальным для Дальнего Востока, для передвижения в акватории Черного моря, возможно также использование судна в приарктических условиях. Пока это только проект. Судно оснащено интуитивно понятной системой управления. Прототип этого проекта был разработан еще в Советском Союзе, но сейчас это более проработанный проект, с использованием современных материалов и технологий».

Также Р.Кучерова рассказала о морском катере на подводных крыльях «Комета». «Судно рассчитано на 125 человек, скорость – 35 узлов. «Комета» строится на заводе «Вымпел» по нашему проекту, строительство на стадии корпус, крылья», – добавила она.

Стоит отметить, что и на собственном производстве конструкторское бюро строит серийные катера на подводных крыльях. «У нас есть речной катер «Волга», есть закрытого типа морской катер – «Дельфин». Еще на собственном производстве мы строим судно «Валдай» на 45 человек. Скорость – 60 км/ч. Он предназначен для внутренних водных путей. Такой проект мы продумывали для заказчиков из Якутии», – рассказала Р. Кучерова.

Основную ставку конструкторское бюро делает на «Комету» и «Валдай». «К осени этого года планируется завершение строительство судна «Валдай», – сказала Р.Кучерова. – Предположительно, оно будет использоваться для перевозки пассажиров и позволит уменьшить нагрузку дорожного траффика на Чемпионате мира 2018 года, когда будет ощущаться наплыв болельщиков. Он сможет соединить практически все города-участников, которые на воде, тем самым разгрузив автомобильные и железные дороги».

В акватории, прилегающей к Морскому вокзалу, конструкторское бюро представило натурные образцы катера на подводных крыльях «Дельфин VI» и «Волга», высокоскоростной глиссирующий катер «Макет» и рабоче-разъездной катер «Катран». В компании особо подчеркнули, что в ходе Международного военно-морского салоне планируется торжественная передача заказчику – АО «Центр судоремонта «Звездочка» катера, спроектированного АО «ЦМКБ «Алмаз» и построенного на собственном производстве ЦКБ им. Р.Е.Алексеева

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