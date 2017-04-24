Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
24 апреля 2017
14:05Четвертый скоростной поезд Talgo в Узбекистан
13 марта 2017
14:33Морской порт застраховался
6 марта 2017
16:38Скоростной поезд для Узбекистана в Морском порту
1 февраля 2017
13:38Первый регулярный контейнерный сервис в Морском порту
23 января 2017
15:07Новая техника в Морском порту Санкт-Петербург
26 октября 2016
15:47Портовой техники станет больше
21 сентября 2016
16:17Морской порт вводит систему тайм-слотирования
5 сентября 2016
16:13Про зарплаты в Морском порту
1 июля 2016
15:21Морской порт индексирует зарплаты
31 мая 2011
14:45Мы пришли сегодня в портSeaNews Club material
Морской порт Санкт-Петербург Зарплата Докеры индексация

Про зарплаты докеров

29 июня 2017, 15:06 / SeaNews / Рейтинг: 184

Морской порт проводит индексацию

С 1 июля 2017 года в АО «Морской порт Санкт-Петербург» сумма индексационной надбавки заработной платы каждого работника составит 7 538,42 рублей в месяц – на 16% больше ежемесячной индексационной надбавки, установленной с июля 2016 года.

Индексационная надбавка, отмечают в компании, выполняет исключительно социальную функцию и не является формой поощрения работников, рост заработной платы на предприятии обеспечивает современная мотивационная система оплаты труда (СОТ), на которую уже перешли докеры и сменно-диспетчерский персонал предприятия. В настоящее время компания вводит новую СОТ для работников службы главного механика. Для остальных категорий сотрудников существует система премирования по итогам года с учетом личного вклада и результатов финансово-хозяйственной деятельности порта за год. В дальнейшем мотивирующая система вознаграждения будет введена для всех работников МП СПб.

По информации «Морского порта Санкт-Петербург», внедрение современных систем оплаты труда уже позволило увеличить эффективность работы компании на 8%, что привело к росту заработанной платы за 5 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%. Средний размер зарплаты составляет сейчас 62,8 тыс. рублей – более чем на 30% выше, чем средняя заработная плата по Петербургу, которая по данным Росстата в 2016 году составила 47,9 тыс. рублей. При этом заработная плата докеров-механизаторов – основного производственного персонала МП СПб – за 5 месяцев текущего года увеличилась на 7,2% и составила в среднем 79,2 тыс. рублей, сообщили в компании.

Оцените статью:

-1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
29 июня 2017
18:33Апдейт по кибератаке от Maersk Line
17:51Футуризм в яхтостроении
17:27Начата буксировка самой большой установки по добыче и сжижению газа
16:21Новый состав совета директоров РЖД Логистики
15:39Ставка на «Валдай»
15:06Про зарплаты докеров
14:49Еще один пострадавший от вируса
14:29Ледокол "Лидер" построят к 2025 году
14:28Аналитический Online сервис ВЭД портов РФ обновлен, загружены данные за май 2017г.
13:55Подписан устав Российского университета транспорта
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное