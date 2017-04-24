Про зарплаты докеров

Морской порт проводит индексацию

С 1 июля 2017 года в АО «Морской порт Санкт-Петербург» сумма индексационной надбавки заработной платы каждого работника составит 7 538,42 рублей в месяц – на 16% больше ежемесячной индексационной надбавки, установленной с июля 2016 года.

Индексационная надбавка, отмечают в компании, выполняет исключительно социальную функцию и не является формой поощрения работников, рост заработной платы на предприятии обеспечивает современная мотивационная система оплаты труда (СОТ), на которую уже перешли докеры и сменно-диспетчерский персонал предприятия. В настоящее время компания вводит новую СОТ для работников службы главного механика. Для остальных категорий сотрудников существует система премирования по итогам года с учетом личного вклада и результатов финансово-хозяйственной деятельности порта за год. В дальнейшем мотивирующая система вознаграждения будет введена для всех работников МП СПб.

По информации «Морского порта Санкт-Петербург», внедрение современных систем оплаты труда уже позволило увеличить эффективность работы компании на 8%, что привело к росту заработанной платы за 5 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%. Средний размер зарплаты составляет сейчас 62,8 тыс. рублей – более чем на 30% выше, чем средняя заработная плата по Петербургу, которая по данным Росстата в 2016 году составила 47,9 тыс. рублей. При этом заработная плата докеров-механизаторов – основного производственного персонала МП СПб – за 5 месяцев текущего года увеличилась на 7,2% и составила в среднем 79,2 тыс. рублей, сообщили в компании.