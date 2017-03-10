Еще один пострадавший от вируса

TNT Express

От компьютерного вируса пострадал экспресс-перевозчик TNT Express, сообщил купивший компанию год назад FedEx.

По информации компании, нарушено функционирование операционных и коммуникационных систем TNT Express, однако потери данных не произошло.

«Операции прочих компаний в составе FedEx не затронуты, услуги оказываются в нормальном режиме и в обычных условиях».

«Предпринимаются меры по восстановлению и реализуются планы на случай непредвиденных обстоятельств. Сетевые сервисы TNT Express на страновом и региональном уровнях большей частью функционируют, хотя и медленнее обычного. Кроме того, в данный момент имеют место задержки на трансконтинентальных сервисах. В качестве альтернативы мы предлагаем полный спектр сервисов FedEx», – говорится в сообщении компании.

Финансовые потери в настоящее время оценить не представляется возможным, но, отмечают в FedEx, «они могут быть существенными».