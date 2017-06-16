Глава ОСК о перспективах строительства

На Международном военно-морском салоне, который открылся в Петербурге 28 июня, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о перспективах строительства атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".

«Ситуация качественно изменилась еще полтора месяца назад, когда министерство промышленности приняло решение финансировать проект по самым начальным работам», – сказал А. Рахманов, говоря о финансировании ледокола. При этом он добавил, что сначала необходимо проработать все технологические аспекты, а потом формировать финансовую схему для его постройки.

«Мы потихонечку идем в этом направлении. Мы понимаем, что ледокол должен сразу оказаться в руках опытных эксплуатантов, которым понятна грузовая база. Всем понятно, что для развития Северного морского пути такая машина нужна», – сказал А. Рахманов. Он добавил, что схема использования загрузки такого мощного ледокола должна быть четко выстроена. Поэтому спешка в реализации этого проекта недопустима. «Торопиться не надо!» – подчеркнул глава ОСК и назвал срок сдачи в эксплуатацию ледокола «Лидер» в 2025 году реализуемым.

Напомним, что ледокол проекта 10510 «Лидер» (ЛК-110Я, ЛК-120Я) — перспективный тип российских атомных ледоколов. Главной задачей этого ледокола является обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. По данным некоторых СМИ, предполагалось, что Росатомфлот построит ледокол к 2023 году в Санкт-Петербурге или Северодвинске за счет средств Программы социально-экономического развития Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Минэкономразвития РФ 14 апреля 2017 года предложило скорректировать программу, в том числе исключив 80 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер».