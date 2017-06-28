аналитика ВЭД Аналитический Online сервис ВЭД портов РФ обновлен, загружены данные за май 2017г. 29 июня 2017, 14:28 / SeaNews / Рейтинг: 142 Он-лайн cервис ВЭД обновлен - загружены данные за май 2017г., теперь наши клиенты анализируют и оперируют с помощью online сервиса данными статистики ВЭД за апрель-май 2017г. Для тех, кто не является пользователем данного сервиса, доступна для ознакомления демо-версия. Оцените статью: 0