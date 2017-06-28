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Аналитический Online сервис ВЭД портов РФ обновлен, загружены данные за май 2017г.

29 июня 2017, 14:28 / SeaNews / Рейтинг: 141

Он-лайн cервис ВЭД обновлен - загружены данные за май 2017г., теперь наши клиенты анализируют и оперируют с помощью online сервиса данными статистики ВЭД за апрель-май 2017г. 

Для тех, кто не является пользователем данного сервиса, доступна для ознакомления демо-версия.

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29 июня 2017
14:28Аналитический Online сервис ВЭД портов РФ обновлен, загружены данные за май 2017г.
28 июня 2017
10:30Сервис ВЭД - новые возможности
18 мая 2017
14:53Аналитический сервис ВЭД портов РФ, главная навигационная страница сервиса
17 мая 2017
11:58Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Север (март-май 2017г.)
11:57Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Юг (март-май 2017г.)
11:54Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Дальний восток (март-май 2017г.)
11:24Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Северо-запад (март-май 2017г.)
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