Подписан устав Российского университета транспорта

Новый транспортный вуз создадут на базе Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II

Сегодня в ходе заседания ученого совета Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о подписании устава Российского университета транспорта (РУТ). Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, университет будет создан на базе существующего Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), переданного из ведения Росжелдора в Минтранс распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2016 года.

По словам М.Соколова, перед руководством подведомственного учебного заведения будет поставлена амбициозная задача: «Российский университет транспорта должен войти в десятку лучших российских вузов и в первую сотню мировых вузов. Стратегия университета, к разработке которой сейчас уже приступают, будет нацелена именно на эти ориентиры».

Предполагается, что Российский университет транспорта будет играть ключевую роль в обеспечении отрасли квалифицированными кадрами по сложным комплексным и новым профессиям. Основными содержательными приоритетами образовательной и научной деятельности университета должны стать комплексная трансформация транспортной и логистической инфраструктуры, сопровождение транспортных проектов в форме государственно-частного партнерства, новые технологии перевозки грузов и пассажиров, транспортная безопасность, вопросы строительства транспортной инфраструктуры. «Нам очень нужны специалисты в этих областях приоритетного развития российского транспортного комплекса», -- подчеркнул министр.

Инициатива создания Российского университета транспорта на базе МИИТ получила поддержку крупнейших работодателей в транспортной сфере, таких как РЖД, «Совкомфлот», «Аэрофлот», «Автодор», Союза транспортников России, ведущих отраслевых профессиональных союзов и академической общественности. По мнению министра, признание транспортными компаниями университета ведущим исследовательским центром станет ключевым критерием успешности его научно-практической деятельности.

Директор административного департамента Минтранса России Константин Пашков сообщил, что с созданием нового университета ставится точка в работе по формированию системы транспортного образования. «В ее периметр на сегодня входят пять вузов водного транспорта, три вуза гражданской авиации и восемь железнодорожных вузов, а также относящиеся к ним 80 филиалов. Во главе этой модели будет находиться Российский университет транспорта. Никаких дальнейших изменений, включая объединение или закрытие учебных заведений, больше не предполагается», -- подчеркнул К.Пашков.