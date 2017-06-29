Четыре газовоза для Ямал СПГ

Даст MOL

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) подписал договор фрахтования на длительный срок на четыре LNG-танкера, которые будут работать в рамках проекта «Ямал СПГ».

По информации компании, вместимость газовозов составляет 174 тыс. куб. м, сдача намечена на 2019 и 2020 годы, собственником судов будет 100-процентная дочерняя структура MOL.

Газовозы будут задействованы на транспортировке СПГ из Европы.

Напомним, трансшипмент добытого на Ямале газа будет осуществляться в Зеебрюгге, договор на перевалку подписан с Fluxys LNG, доставка на терминал Fluxys будет выполняться СПГ-танкерами ледового класса, из Зебрюгге конечным потребителям СПГ будут отгружать конвенциональными газовозами.

Ранее тайм-чартер сроком на 15 лет на конвенциональный один СПГ-танкер вместимостью 174 тыс. куб. м подписал с «Ямал СПГ» Teekay LNG Partners.

И Teekay, и MOL будут также участвовать в вывозе СПГ из Сабетты газовозами арктического класса – Teekay строит для этих целей судов 6 судов, MOL – три.