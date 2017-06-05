Международный военно-морской салон-2017

Фоторепортаж

28 июня в Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» открылся восьмой Международный военно-морской салон.

О программе, участниках, развитии судостроительной отрасли военно-промышленного комплекса и особенностях нынешнего мероприятия рассказали директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Борис Кабаков, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, заместитель генерального директора АО «Рособоронэскопорт» Игорь Севастьянов, председатель Комитета по промышленной политике им инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук и первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрей Бойцов.

«Отрадно, что открытие военно-морского салона проходит накануне Дня кораблестроителя, который учредили в России в мае этого года, – сказал Б. Кабаков. – Зарегистрировано официально 56 иностранных делегаций из 52 государств, а также 443 участника, среди них 50 иностранных компаний из 30 стран. Среди участников такие предприятия как ОСК, «Роснефть», «Рособоронэкспорт», а также все ведущие судостроительные предприятия. По иностранным участникам – есть представители Бельгии, Германии, Индии, Китая, Южной Кореи, Хорватии, Швейцарии. В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и прилегающей акватории представлены порядка 50 кораблей, катеров и судов». А.Бойцов добавил, что свою продукцию военного назначения на салоне представят более 100 российских компаний, из них 14 являются субъектами военно-технического сотрудничества.

«За 13 лет существования салон вырос, он стал большим, и все чаще рассматривалась возможность его перевода на другие площадки, – отметил Макисм Мейксин. – Готов сообщить, что поставлена точка в этих разговорах. Военно-морской салон остается в Санкт-Петербурге, и в 2019 он будет проходить на площадке Кронштадта, там, где находится военно-морская база. Хочу особо отметить, что из 18 кораблей военно-морского флота – 8 построят в Санкт-Петербурге. В этом году мы ожидаем своего рода рекорд. В прошлом году в Петербурге состоялся спуск десяти судов, три судна различного назначения были заложены и десять – были переданы заказчикам после испытаний. Всего сейчас на верфях Санкт-Петербурга более 30 судов находятся в постройке. В 2017 году заложены еще шесть, спущены на воду – три. И эта динамика очень хорошая».

«Рособороэкспорт», один из главных участников Военно-морского салона, принимает в этом году участие в восьмой раз. По словам И.Севастьянова, ожидается до 20 иностранных делегаций, с которыми в дни работы салона будут вестись переговоры по контрактам. Подробности он раскрывать не стал. «Наши общие с иностранными партнерами интересы мы не всегда озвучиваем», – пояснил А.Севастьянов.

К сожалению, уже второй раз в салоне не принимают участие иностранные суда, но, как отметил генеральный директор ООО «Морской салон» Михаил Золотарев, несмотря на санкции оптимизм присутствует и у организаторов, и у участников. «Судя по количеству иностранных делегаций, уровень салона оценивается ими очень высоко, поскольку приглашения были разосланы в 53 страны, прибыло – из 52 стран, – сказал он. – Практически все откликнулись на наше приглашение. Если вспомнить 2011 год, то приглашения были отправлены в 124 страны. Поэтому картина сегодня очень неплохая. Особенность нынешнего салона – насыщенная деловая программа. В рамках салона пройдут несколько конференций, десятки переговоров, выставок, презентаций – всего более 50 мероприятий.

Ну, а SeaNews предлагает вам заочно пройтись по стендам Военно-морского салона и посмотреть на боевые корабли ВМС РФ.