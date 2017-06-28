Как заплатить таможенные платежи

Не выходя из дома

На круглом столе «Внешнеэкономическая деятельность «новой реальности», который провело ПАО Банк «ФК «Открытие» при поддержке НП «ГПУ ВЭД «Гермес», начальник отдела таможенных платежей СЗТУ Елена Баженова поделилась информацией о способах таможенной уплаты таможенных платежей безналичным расчетом.

Один из удобных способов уплаты таможенных платежей является сервис «личный кабинет». «В настоящий момент Федеральное казначейство пять раз в день передает информацию в ФТС, почти по аналогии с реестрами, которые передаются между банками, между казначейством и Центробанком, все транши казначейство отдает в ФТС, – рассказала Е.Баженова. – То есть, если вы утром оплатили платежный документ в банке, то с гарантией в 90% вечером после 18.00 этими денежными средствами можно воспользоваться. И в «личном кабинете» проверить, поступили ваши деньги или нет. ФТС в свою очередь рассылает эти платежные документы по таможням».

Альтернативой уплаты безналичным расчетом является применение таможенных карт. Они выпускаются исключительно для таможенных органов, и только в таможенных органах их можно использовать. «С помощью карт вы не зависите от перечислений через банковскую систему безналичных расчетов, – сказала Е.Баженова. – Платежи можно осуществлять через личный кабинет держателя таможенной карты. Держать авансы, как положено у нас для оформления на всех таможенных органах, нет необходимости. Вы держите этот аванс исключительно на карточном счете. Если банк предоставляет такую услугу – вплоть до того, что можно оформить внезапно поступивший груз через систему кредитования, лишь бы на карте появились деньги. В любое время суток где бы то ни было с помощью таможенной карты можно оформиться. Кстати, в «личном кабинете» можно четко рассчитать платеж под конкретную поставку».

Также Е.Баженова рассказала об уплате через терминал таможенного поста, отметив при этом, что до настоящего времени бывали сбои в работе и таможенных органов, которые, в основном, связаны с передачей данных по каналам информации. «Поэтому альтернативная возможность – прийти на таможенный пост, списать чек по таможенной карте и этот чек будет являться основанием для выпуска товаров. Это работает, это есть. Но как запасной вариант, так скажем, как страховой случай», – сказала Е.Баженова.

Уже не раз на конференциях и круглых столах Гильдии «Гермес» звучала тема централизации уплаты таможенных платежей. «Возможно, со следующего года декларация будет приходить на какой-то единый сервер и дальше рассылаться в таможенные органы – кто работает, кто свободен, кто менее загружен, назначаться будет тому таможенному инспектору, – рассказала Е.Баженова. – Соответственно, концепция такого таможенного оформления – вне зависимости от того, где груз, где инспектор. У нас принят приказ № 1617, в соответствии с которым вы можете стать участником централизации уплаты таможенных платежей, участником единых лицевых счетов».

Одним из преимущества Е.Баженова назвала внесение денежных средств в любом таможенном органе.