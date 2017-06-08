Назначения в РЖД

Назначены руководители ряда департаментов

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров назначил руководителей ряда департаментов компании. По информации РЖД, департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» возглавил Андрей Аникин.

Начальником департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы назначена Олеся Чернышева, начальником департамента корпоративного имущества – Анастасия Максимовских.

А.Аникин – выпускник Петербургского государственного университета путей сообщения, с 1994 по 2012 работал на Горьковской железной дороге, затем до 2015 года работал заместителем главного инженера Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», до нынешнего назначения занимал должность директора проектного конструкторско-технологического бюро – филиала ОАО «НИИАС» – заместителем генерального директора ОАО «НИИАС».

О.Чернышева окончила Бишкекский технический университет, с 2008 года занимала должность начальника отдела трансформационных операций Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД», до нынешнего назначения работала первым заместителем начальника Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы РЖД.

А.Максимовских окончила Высшую школу приватизации и предпринимательства в Москве, с 1997 по 2003 годы занимала различные должности в Мингосимуществе России, с 2016 по 2017 годы являлась первым заместителем генерального директора ЗАО «Желдорипотека», до настоящего назначения работала в должности первого заместителя начальника департамента корпоративного имущества РЖД.