Maersk принимает букинги через INTTRA

Апдейт по кибератаке на Maersk

Согласно последнему апдейту по кибератаке на Maersk, который группа опубликовала вчера вечером, проблема локализована и работы по техническому восстановлению продолжаются.

«Ряд IT-систем в различных бизнес-подразделениях и на различных площадках намеренно отключен, что сказалось также на почтовых системах. В приоритетном порядке реализуются планы по обеспечению непрерывности бизнеса.

Мы продолжаем оценивать ситуацию. До того, как этот анализ будет завершен, мы не можем с точностью сказать, сколько площадок и сайтов затронуты и когда бизнес-операции будут восстановлены в нормальном режиме. Совокупные последствия для нашего бизнеса оцениваются.

Нашим приоритетом является обеспечение максимально возможной непрерывности бизнес-процессов для клиентов и партнеров. Мы работаем в сотрудничестве с IT-экспертами, включая национальные агентства по кибербезопасности и лидерами IT-отрасли, с тем, чтобы безопасно восстановить сервисы и избежать сбоев в дальнейшем.

Операции подразделений Maersk – Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services, Maersk Tankers, Maersk Training, Svitzer и MCI – не затронуты.

Все суда Maersk Line остаются под контролем, сотрудники в безопасности, связь с экипажами и комсоставом судов функционирует. Мы снова можем принимать букинги через INTTRA, крупнейшую в мире букинг-платформу.

Большинство наших терминалов в настоящий момент функционируют. Некоторые из этих терминалов работают медленнее, чем обычно, либо их функционал ограничен. APM Terminals продолжает работать над полным восстановлением своих IT-систем.

У Damco ограничен доступ к отдельным системам. Реализуется план по обеспечению непрерывности бизнеса, главным приоритетом которого является защита грузопотоков клиентов».