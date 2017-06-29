29 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1793 год. Родился Йозеф Людвиг Франтишек Рессель, инженер-лесник, техник-изобретатель чешского происхождения, предложивший новый движитель для судна — гребной винт, помещаемый в кормовой части, и построивший первый в мире пароход «Чивета» с гребным винтом.

1882 год. Кукуевская железнодорожная катастрофа (от названия близлежащей деревни Кукуевки, сейчас в Чернском районе Тульской области России) — крушение почтового поезда, произошедшее в ночь с 29 на 30 июня 1882 года на 316 км перегона Чернь — Мценск, недалеко от станции Бастыево Московско-Курской железной дороги.

Сильнейший ливень с грозой привёл к тому, что водопропускная чугунная труба под земляной насыпью через глубокий овраг, не справлявшаяся с притоком воды, была разрушена напором. В результате высокая насыпь была размыта на большом протяжении, железнодорожное полотно повисло в воздухе, разорвавшись во время прохождения поезда, в результате чего семь его вагонов провалились в образовавшуюся пустоту, а затем были завалены разжиженным грунтом. Машинист проходившего получасом ранее поезда заметил, что с насыпью происходит что-то неладное, и доложил об этом по прибытии на станцию Чернь, но предупреждение оказалось бесполезным: телеграф из-за ненастья не работал. В результате крушения погибло 42 человека, 35 было ранено. В числе погибших оказался 22-летний племянник русского писателя И. С. Тургенева Тургенев Николай Николаевич.

Ликвидация последствий крушения была затруднена тем, что поток воды не прекращался, засасывая в трясину обломки вагонов. Раскопка места катастрофы, к которой привлекли солдат, завершилась только 15 июля.

Следствием катастрофы стала оживлённая полемика в прессе: предметом критических публикаций были порядки, царившие в ведомстве путей сообщения, личные грехи отдельных железнодорожных чиновников. Кукуевская катастрофа была не первой на сети российских железных дорог, но она в силу широкого освещения в прессе и значительного числа жертв глубоко потрясла общество. Позднее выражение «кукуевская катастрофа» как нарицательное обозначение аварии, серьёзной неудачи фигурировало в произведениях А. П. Чехова («Счастливчик», «Тёмной ночью»), М. Е. Салтыкова-Щедрина («Современная идиллия»). Ряд подлинных событий вокруг расследования кукуевских событий лёг в основу рассказа («огромнейшего романа в сжатом виде») А. П. Чехова «Тайны ста сорока четырёх катастроф, или Русский Рокамболь». Л. Н. Толстой упомянул об этой катастрофе в религиозно-философском трактате «В чём моя вера?».

1914 год. Начало первых полётов на самолёте в Арктике. В поисках экспедиции Г.Я. Седова их совершают лётчик Я.И. Нагурский и пилот-механик Е.В. Кузнецов. Первоначально рассматривалась возможность использования гидросамолета Григоровича М-5, однако затем остановились выбор на Farman MF.11. В результате выбранный Морис-Фарман был снабжен 80-сильным мотором Рено. Кроме того Нагурский контролировал сборку и второго самолёта фирмы Фарман - Генри-Фарман (он вскоре разбился). Всего Нагурский совершил 5 длительных разведывательных полётов на высоте 800 - 1200 метров вдоль западного побережья Новой Земли и у Земли Франца-Иосифа. Во время последнего полёта он достиг 76 параллели. Общая продолжительность полётов составила 10 часов 40 минут, расстояние около 1060 километров. Несмотря на то, что никаких следов пропавших экспедиций с воздуха обнаружить не удалось, Нагурский внес существенные коррективы в существовавшие карты, а также смог предоставлять сопровождающим судам информацию о состоянии льда по маршруту движения - то есть впервые выполнил функции ледовой разведки.

1916 год. Первый полёт самолёта The Boeing Company. Взлетел один из двух гидросамолётов Boeing 1 B&W, построенных Уильмом Боингом с помощью военно-морского инженера Дж.К. Вестервельта. Этот учебно-спортивный биплан имел полотняно-деревянную конструкцию с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Бипланная коробка состояла из большого количества стоек и проволочных растяжек. Нижнее крыло крепилось непосредственно к фюзеляжу, в котором тандемно располагались две открытые кабины пилотов. Хвостовое оперение имело типичную тогда подкосно-расчалочную схему. Двигатель Hall-Scott, установленный в носовой части фюзеляжа, приводил в движение тянущий воздушный винт. Шасси включало два однореданных поплавка, которые крепились в нижней части фюзеляжа с помощью ферменной конструкции и расчалок, а также маленький поплавок под хвостовой частью... Вот с чего начинался Boeing.

1932 год. Четыре немецкие автомобильные фирмы: Audi, DKW, Horch и Wanderer объединились в Auto Union AG. Новообразованный концерн стал вторым по величине в Германии после Daimler-Benz AG. Торговые марки всех участников концерна сохранялись. Каждый из них занимал свою нишу рынка: DKW - мотоциклы и микролитражки; Wanderer - автомобили среднего класса; Audi – представительские автомобили; Horch - роскошные лимузины. Возглавил концерн Август Хорьх. В качестве эмблемы выбрали четыре переплетенных кольца, символизирующие союз фирм – соучредителей. Чтобы не возникало путаницы с олимпийскими кольцами, кольца Auto Union расположили в одну линию и снабдили соответствующей надписью. Из этого квартета «выжила» только Audi.

1956 год. Коломенский завод выпустил свой последний паровоз П36-0251.

2017 год. Новый профессиональный праздник – День кораблестроителя – установлен в нашей стране Постановлением Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Дата празднования определена на 29 июня, и в 2017 году российские корабелы отмечать его будут впервые. И хотя идея установить в России этот праздник звучала давно, но конкретное решение было принято после официального обращения в Правительство страны руководства АО «ОСК», а в Российском историческом обществе нашли такой просьбе еще и архивное обоснование. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орёл». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.