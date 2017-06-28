APMT переводит терминалы на альтернативные схемы управления

Из-за кибератаки

IT-системы ряда терминалов в составе APM Terminals пострадали в результате кибератаки, сообщил APMT в своем Twitter.

«Ряд терминалов работает на других системах – эти терминалы не пострадали от кибератаки. В настоящее время мы переводим те терминалы, IT-системы которых подверглись атаке, на альтернативные операционные схемы и продолжаем оценивать ситуацию».

Ранее сегодня компания сообщила, что оба терминала APM Terminals (APM Terminals Rotterdam и APM Terminals Maasvlakte II) в Роттердаме не работают.