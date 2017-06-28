Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 июня 2017
14:24Чем хорош сервис "личный кабинет" ФТС
11:05Апдейт по кибератаке на Maersk
27 июня 2017
18:15IT система Maersk подверглась кибератаке
26 июня 2017
11:45Удаленное управление контейнерами для клиентов
22 мая 2017
10:18СОЛВО в Бронке
12 апреля 2017
14:36Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге
11 апреля 2017
10:10Первая пошла
7 апреля 2017
16:42SmartPORT по-гамбургски
15:52Единый лицевой счет в вопросах и ответах
6 апреля 2017
14:04Все о Едином лицевом счете
IT Maersk APM Terminals Кибербезопасность

APMT переводит терминалы на альтернативные схемы управления

28 июня 2017, 16:42 / SeaNews / Рейтинг: 126

Из-за кибератаки

IT-системы ряда терминалов в составе APM Terminals пострадали в результате кибератаки, сообщил APMT в своем Twitter.

«Ряд терминалов работает на других системах – эти терминалы не пострадали от кибератаки. В настоящее время мы переводим те терминалы, IT-системы которых подверглись атаке, на альтернативные операционные схемы и продолжаем оценивать ситуацию».

Ранее сегодня компания сообщила, что оба терминала APM Terminals (APM Terminals Rotterdam и APM Terminals Maasvlakte II) в Роттердаме не работают.

Оцените статью:

-1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
28 июня 2017
16:42APMT переводит терминалы на альтернативные схемы управления
16:32New Weekly №42 Контейнерооборот портов Юга РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:16New Weekly №42 Грузооборот портов Юга РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:06Топ-5 мегаяхт 2017 года
14:24Чем хорош сервис "личный кабинет" ФТС
13:36Контейнерооборот УкраиныSeaNews Club material
12:38У CMA CGM новый логотип
12:06GEFCO идет на рекорд
11:05Апдейт по кибератаке на Maersk
10:32Контейнеры Прибалтики SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное