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Судостроение Яхтинг

Топ-5 мегаяхт 2017 года

28 июня 2017, 16:06 / SeaNews / Рейтинг: 119

По возрастающей

В этом году сдаются – или уже сданы заказчикам – очень интересные суда, на которые стоит обратить внимание. Предлагаем вам топ самых больших из них.

Начнем по возрастающей.

Vertigo
Это 96-метровая яхта, рассчитанная всего на 18 гостей. Вся площадь жилых помещений 900 квадратов сделана для их по-настоящему роскошного отдыха. Только бассейн на яхте размером 9 на 4 метра.
Для путешественников на судне подготовлены две VIP-каюты и четыре люксовых. Каждая из них снабжена отдельным санузлом и гардеробом.

Силовая установка в два двигателя MTU 16V 4000 M63L дает крейсерскую скорость 12 узлов и максимальную 17 узлов.

Solar
Может похвастаться длиной 106 и шириной 15 метров. При этом тут будет отдыхать всего 12 человек. Но особенность этого судна даже не в количестве гостей и роскошности интерьера, а в системе парусной оснастки и конструкции 200-футовых мачт DynaRig.

U116
Грэм Харт, миллиардер из Новой Зеландии, решил обновить свой парк мегаяхт и заказал у норвежской судоверфи Kleven второе по счету судно. На этот раз – 116-метровое творение.
Она рассчитана на более чем 60 человек, которые смогут с комфортом разместиться в апартаментах и каютах на пяти палубах яхты.

Jupiter
123 метра в длину и 20 в ширину. Да еще атриум посередине. И несмотря на это судно выглядит словно спортивный катер (правда, огромных размеров).

Яхта «А»
143 метра в длину и 25 в ширину! А мачты уходят в небо на целых 90 метров! Это амбициозный проект с весьма лаконичным названием вылился в более чем 300 миллионов евро и большие проблемы при выводе судна из балтийских вод, так как габариты и осадка просто не позволяли это осуществить безопасно...

По материалам https://scanmarine.ru/

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