Рассказали на круглом столе Гильдии «Гермес»

О внешнеэкономической деятельности «новой реальности» говорили участники круглого стола, который организовал ПАО Банк «ФК «Открытие» при поддержке НП «ГПУ ВЭД «Гермес» в Петербурге.

С приветственным словом к участникам круглого стола выступила директор по развитию корпоративного бизнеса Банка «ФК Открытие» Наталия Кравцова. Начальник управления Департамента валютных, процентных и товарных рынков банка Александр Кострюков рассказал о причинах возникновения валютных потерь, представил инструменты управления валютными рисками, а также поделился продвинутыми методиками их страхования.

Затем последовала оживленная дискуссия в формате вопросов и ответов. Активный интерес участников мероприятия к поднятым темам еще раз подтвердил актуальность вопросов управления финансовыми рисками на фоне возросшей волатильности рынков. В завершение гости приняли участие в символическом опросе о судьбе национальной валюты в горизонте 2017 года. Большинство аудитории выразило уверенность в незначительном ослаблении рубля с возвратом в коридор 60-70 рублей за доллар к концу декабря.

Круглый стол продолжился обсуждением таможенных технологий, с помощью которых упрощаются процедуры для участников ВЭД. В частности, начальник отдела таможенных платежей СЗТУ Елена Баженова рассказала о преимуществах информационного сервиса «личный кабинет».

«С его помощью можно формировать электронные документы, хранить и отправлять их, получать информацию от таможенных органов, – пояснила Е.Баженова. – Также все интересующие вопросы можно задавать в Федеральную таможенную службу через личный кабинет».

Еще одним из удобств сервиса «личный кабинет» Е.Баженова считает возможность регистрации в нем с помощью логина и пароля, которые использовались участником ВЭД при регистрации в других сервисах ФТС, например, на портале подачи или транзитных электронных деклараций.

«Главное преимущество «личного кабинета» – это возможность подачи сведений без личного присутствия в таможенных органах, – отметила Е.Баженова. – Также через «личный кабинет» можно узнать остаток денежных средств, причем это будет информация на текущий момент от разных таможенных органов».

Что еще может заинтересовать участника ВЭД в сервисе «личный кабинет», – это сервис валютного контроля. В этом разделе есть информация о наличии в информационных ресурсах таможенных органах паспортов сделки. «Кроме того, что вы должны оформить паспорт сделки в банке, таможенные органы должны иметь информацию иметь о нем, – напомнила Е.Баженова. – Иначе при оформлении декларации будут дополнительные вопросы от таможенных органов. Соответственно, как только вы проверили, что банк передал эти сведения в таможенный орган, пожалуйста, можно подавать декларацию».

«Самый полезный раздел, я считаю, – это лицевой счет, – сказала Е.Баженова. – Обращаю внимание, что любую информацию с сайта можно получить, только имея электронную подпись. Что дает этот раздел? Остатки на платежных документах, отчет о расходовании денежных средств и подтверждение уплаты. Отмечу, что отчет о расходовании средств и подтверждение уплаты – это два документа, которые установлены Федеральным законом № 311-ФЗ. Если вы становитесь участником единых лицевых счетов, то вам достаточно набрать только один код единого лицевого счета и получить все отчеты единоразово по всем операциям на всех таможнях. Обращаю внимание, что, когда вы выбираете отчет, это информация сейчас носит исключительно справочный характер».

Это связано с тем, что в настоящее время в законе «О таможенном регулировании» предусмотрено представление отчетов в различные органы только в письменном виде. Когда вступит в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, к нему будет подготовлен Закон о таможенном регулировании, там будет предусмотрено представление в электронной форме. Только в этом случае эти документы будут иметь юридическую силу.

«Эксперимент начался с августа прошлого года, первые участники появились в сентябре, и на сегодня по всей России 1641 участник ЕЛС, – сказала Е.Баженова. – Это капля в море при нашем объеме декларирования и таможенного оформления. Пока сейчас это эксперимент и только начало, я предлагаю вам, участникам ВЭД, задуматься и перевести свои денежные средства на ЕЛС, пока есть индивидуальный подход. Переход запланирован в течение трех лет, год уже прошел. По прошествии трех лет вы толком не сможете провести сверку с каждой таможней, таможня просто будет вынуждена все бросить в единые лицевые счета в «общий котел», а потом с этим кто-то будет разбираться. А кто – опять же, вопрос. Когда случится массовый переход, сделать выверку будет сложнее».

Также она подробно рассказала о механизме открытия Единого лицевого счета. Она обратила внимание на то, что в течение 15 дней с даты, когда ФТС уведомила об открытии счета, участнику ВЭД необходимо распорядиться, чтобы таможня перевела эти деньги на единые лицевые счета или нужно обратиться за возвратом денежных средств. «Если в течение 15 дней вы не распорядились этими денежными средствами, то таможни самостоятельно переводят на единые лицевые счета эти денежные средства. В принципе, если вы согласны с остатком, то можете ничего не предпринимать», – сказала Е.Баженова.

Также она акцентировала внимание на том, что участники ВЭД должны обеспечить себя денежными средствами на дату открытия единых лицевых счетов.

В качестве перспектив сервиса «личный кабинет» Е.Баженова назвала информацию о наличии задолженности в оперативном режиме, еще до того, как участник ВЭД получил требование об уплате, а также информацию о возвратах.