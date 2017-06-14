У CMA CGM новый логотип
28 июня 2017, 12:38 / SeaNews / Рейтинг: 300
И новый слоган
Группа CMA CGM представила новые логотип, слоган и корпоративный стиль.
Новым слоганом – Shipping the Future – стало название новой стратегии группы, которую проводит возглавивший CMA CGM в этом году Родольф Сааде.
Стратегия базируется на четырех принципах:
- «Клиентоцентричность» – создание инновационного партнерства с клиентами,
- Постоянное развитие в морском, наземном и логистическом сегментах,
- Инновации и дигитализация,
- Широкая компетенция в сочетании с гибкой организацией.
Новые логотип – восьмой с момента основания компании в 1987 году – и корпоративный стиль призваны отражать энергетику и ценности компании.
Логотип в цветах французского флага разработан Brandimage, корпоративный стиль – DDB Dubai.
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