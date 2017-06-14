CMA CGM Ребрендинг У CMA CGM новый логотип 28 июня 2017, 12:38 / SeaNews / Рейтинг: 300 И новый слоган Группа CMA CGM представила новые логотип, слоган и корпоративный стиль. Новым слоганом – Shipping the Future – стало название новой стратегии группы, которую проводит возглавивший CMA CGM в этом году Родольф Сааде. Стратегия базируется на четырех принципах: «Клиентоцентричность» – создание инновационного партнерства с клиентами,

Постоянное развитие в морском, наземном и логистическом сегментах,

Инновации и дигитализация,

Широкая компетенция в сочетании с гибкой организацией. Новые логотип – восьмой с момента основания компании в 1987 году – и корпоративный стиль призваны отражать энергетику и ценности компании. Логотип в цветах французского флага разработан Brandimage, корпоративный стиль – DDB Dubai. Всего: 2 … 1

Оцените статью: 1