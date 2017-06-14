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У CMA CGM новый логотип

28 июня 2017, 12:38 / SeaNews / Рейтинг: 300

И новый слоган

Группа CMA CGM представила новые логотип, слоган и корпоративный стиль.

Новым слоганом – Shipping the Future – стало название новой стратегии группы, которую проводит возглавивший CMA CGM в этом году Родольф Сааде. 

Стратегия базируется на четырех принципах:

  • «Клиентоцентричность» – создание инновационного партнерства с клиентами,
  • Постоянное развитие в морском, наземном и логистическом сегментах,
  • Инновации и дигитализация,
  • Широкая компетенция в сочетании с гибкой организацией.

Новые логотип – восьмой с момента основания компании в 1987 году – и корпоративный стиль призваны отражать энергетику и ценности компании.

Логотип в цветах французского флага разработан Brandimage, корпоративный стиль – DDB Dubai.

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