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Логистика Яхтинг GEFCO

GEFCO идет на рекорд

28 июня 2017, 12:06 / SeaNews / Рейтинг: 176

Вместе со шкипером Иваном Бурньоном через Северо-Западный проход с Аляски в Гренландию

Группа GEFCO оказывает логистическую поддержку шкиперу Ивану Бурньону, который намерен пройти Северо-Западным проходом с Аляски в Гренландию на спортивном катамаране.

И.Бурньон отправится в путь из Нома на западе Аляски и, согласно плану, через 45-50 дней должен прибыть в Нуук (Гренландия) на восточном побережье пролива Дэвиса.

Осуществив это путешествие в одиночку, он установит мировой рекорд, который будет зарегистрирован Международным советом по парусным рекордам (WSSRC) – официальной организацией, подтверждающей парусные рекорды.

Северо-Западный проход, через который до этого проходили только моторные лодки, открыт только несколько недель в году, поэтому катамаран И.Бурньона требовалось доставить из порта Антверпен в Ном в предельно сжатые сроки.

По информации GEFCO 6-метровый катамаран был доставлен на грузовом судне в Сиэтл (штат Вашингтон) в разобранном виде, а затем отправлен в Анкоридж (штат Аляска) на быстроходном судне. Конечная доставка осуществлялась на транспортном самолете C-130 «Геркулес», который прибыл в Ном 26 июня.

Проект был целиком реализован направлением GEFCO Freight Forwarding, специализирующимся на мультимодальных перевозках.

Планируется, что И.Бурньон покинет порт в начале июля.

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