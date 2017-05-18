Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеOn-line севрис ВЭДПресс-релизыФотоотчетыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
18 мая 2017
14:53Аналитический сервис ВЭД портов РФ, главная навигационная страница сервиса
17 мая 2017
11:58Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Север (март-апрель 2017г.)
11:57Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Юг (март-апрель 2017г.)
11:54Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Дальний восток (март-апрель 2017г.)
11:24Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Северо-запад (март-апрель 2017г.)
аналитика ВЭД

Сервис ВЭД - новые возможности

28 июня 2017, 10:30 / SeaNews / Рейтинг: 220

Обновление Сервиса ВЭД от 28.07.2017г. Добавлен новый отчет, новый срез аналитики и расширен набор данных.

Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.

Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

     

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: On-line севрис ВЭД
28 июня 2017
10:30Сервис ВЭД - новые возможности
18 мая 2017
14:53Аналитический сервис ВЭД портов РФ, главная навигационная страница сервиса
17 мая 2017
11:58Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Север (март-апрель 2017г.)
11:57Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Юг (март-апрель 2017г.)
11:54Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Дальний восток (март-апрель 2017г.)
11:24Аналитический сервис ВЭД портов РФ - Северо-запад (март-апрель 2017г.)
20 февраля 2017
15:10Демо-версия визуальной аналитики ВЭД портов РФ (неполные данные, полный функционал).
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное