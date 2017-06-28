Апдейт по кибератаке на Maersk
Операции ряда подразделений не затронуты, суда Maersk Line маневроспособны и экипажи в безопасности, затронуты операции APMT в ряде портов
27 июня Maersk подвергся глобальной кибератаке вируса Petya. Не функционируют IT-системы отдельных бизнес-подразделений группы и большое количество сайтов, сообщил Maersk в своем Twitter.
«Мы локализовали проблему и работаем над планом технического восстановления совместно с ключевыми IT-партнерами и глобальными агентствами по кибербезопасности.
Чтобы локализовать проблему, мы остановили работу ряда систем. В настоящий момент операции Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services, Maersk Tankers, Maersk Training, Svitzer и MCI не затронуты. Были приняты превентивные меры для обеспечения бесперебойности операций.
Суда Maersk Line маневроспособны и в состоянии поддерживать связь, экипажи в безопасности. Затронуты операции APM Terminals в ряде портов».
Мы продолжаем оценивать и контролировать ситуацию с целью минимизировать негативный эффект от сложившейся ситуации для наших операций, клиентов и партнеров.
В приоритетном порядке реализуются планы по обеспечению бесперебойности бизнеса. Оцениваются совокупные последствия для нашего бизнеса».
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!