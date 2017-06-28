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IT Maersk Угрозы Кибербезопасность

Апдейт по кибератаке на Maersk

28 июня 2017, 11:05 / SeaNews / Рейтинг: 344

Операции ряда подразделений не затронуты, суда Maersk Line маневроспособны и экипажи в безопасности, затронуты операции APMT в ряде портов

27 июня Maersk подвергся глобальной кибератаке вируса Petya. Не функционируют IT-системы отдельных бизнес-подразделений группы и большое количество сайтов, сообщил Maersk в своем Twitter.

«Мы локализовали проблему и работаем над планом технического восстановления совместно с ключевыми IT-партнерами и глобальными агентствами по кибербезопасности.

Чтобы локализовать проблему, мы остановили работу ряда систем. В настоящий момент операции Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services, Maersk Tankers, Maersk Training, Svitzer и MCI не затронуты. Были приняты превентивные меры для обеспечения бесперебойности операций.

Суда Maersk Line маневроспособны и в состоянии поддерживать связь, экипажи в безопасности. Затронуты операции APM Terminals в ряде портов».

Мы продолжаем оценивать и контролировать ситуацию с целью минимизировать негативный эффект от сложившейся ситуации для наших операций, клиентов и партнеров.

В приоритетном порядке реализуются планы по обеспечению бесперебойности бизнеса. Оцениваются совокупные последствия для нашего бизнеса».

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