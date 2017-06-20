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Конференция

Конференция ТрансЛогистика Санкт-Петербург

28 июня 2017, 10:10 / SeaNews / Рейтинг: 249

27-28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге

27-28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в новом исследовательском корпусе (НИК) состоится конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург».

Тема конференции: практические решения в логистике.

К участию в конференции приглашаются представители:

  • Компаний-грузовладельцев
  • Транспортно-логистических компаний
  • Таможенных операторов
  • Страховых компаний

Программа конференции включает 5 основных блоков: ВЭД и таможня, страхование, автоматизация и IT в логистике, складская логистика, оптимизация логистических процессов.

На конференции слушатели узнают, как:

  • Сократить издержки при перевозках
  • Выстроить конструктивное взаимодействие с ФТС
  • Организовать эффективное взаимодействие с логистическими операторами, перевозчиками
  • Автоматизировать систему перевозок
  • Выбрать между арендой и строительством склада
  • Избежать ошибок при заключении договора страхования
  • Построить оптимальный маршрут перевозки

По вопросам регистрации на конференцию, спонсорства и рекламных возможностей, обращайтесь, пожалуйста, в Отдел конференций:

Александра Киселева
Руководитель отдела
alexandrak@primexpo.ru
+7 (812) 380 6005

Валерия Семенова
Менеджер
valerias@primexpo.ru
+7 (812) 380 6005

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