Конференция ТрансЛогистика Санкт-Петербург
27-28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге
27-28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в новом исследовательском корпусе (НИК) состоится конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург».
Тема конференции: практические решения в логистике.
К участию в конференции приглашаются представители:
- Компаний-грузовладельцев
- Транспортно-логистических компаний
- Таможенных операторов
- Страховых компаний
Программа конференции включает 5 основных блоков: ВЭД и таможня, страхование, автоматизация и IT в логистике, складская логистика, оптимизация логистических процессов.
На конференции слушатели узнают, как:
- Сократить издержки при перевозках
- Выстроить конструктивное взаимодействие с ФТС
- Организовать эффективное взаимодействие с логистическими операторами, перевозчиками
- Автоматизировать систему перевозок
- Выбрать между арендой и строительством склада
- Избежать ошибок при заключении договора страхования
- Построить оптимальный маршрут перевозки
По вопросам регистрации на конференцию, спонсорства и рекламных возможностей, обращайтесь, пожалуйста, в Отдел конференций:
Александра Киселева
Руководитель отдела
alexandrak@primexpo.ru
+7 (812) 380 6005
Валерия Семенова
Менеджер
valerias@primexpo.ru
+7 (812) 380 6005
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!