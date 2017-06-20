Конференция Конференция ТрансЛогистика Санкт-Петербург 28 июня 2017, 10:10 / SeaNews / Рейтинг: 248 27-28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге 27-28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в новом исследовательском корпусе (НИК) состоится конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург». Тема конференции: практические решения в логистике. К участию в конференции приглашаются представители: Компаний-грузовладельцев

Транспортно-логистических компаний

Таможенных операторов

Страховых компаний Программа конференции включает 5 основных блоков: ВЭД и таможня, страхование, автоматизация и IT в логистике, складская логистика, оптимизация логистических процессов. На конференции слушатели узнают, как: Сократить издержки при перевозках

Выстроить конструктивное взаимодействие с ФТС

Организовать эффективное взаимодействие с логистическими операторами, перевозчиками

Автоматизировать систему перевозок

Выбрать между арендой и строительством склада

Избежать ошибок при заключении договора страхования

Построить оптимальный маршрут перевозки По вопросам регистрации на конференцию, спонсорства и рекламных возможностей, обращайтесь, пожалуйста, в Отдел конференций: Александра Киселева

Руководитель отдела

alexandrak@primexpo.ru

+7 (812) 380 6005 Валерия Семенова

Менеджер

valerias@primexpo.ru

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