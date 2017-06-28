28 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1648 год. Начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь. Экспедиция под командованием Семена Дежнева в составе 90 человек вышла из Колымы. Суда двигались по морю в восточном направлении. Путешествие было очень тяжелым. В морских бурях пропало несколько судов экспедиции (два из них разбились о льдины, а еще два были унесены во время шторма). Семен Иванович в своих воспоминаниях отметил, что в пролив вошло только три коча (судна). Их возглавляли Дежнев, Анкундинов и Алексеев. Они достигли мыса, который именовали Чукотский Нос, и увидели несколько небольших островов. Так Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой.

Это открытие решило важнейшую географическую задачу, доказав, что Америка является самостоятельным материком. Кроме того, это путешествие свидетельствовало о том, что из Европы в Китай существует путь через северные моря вокруг Сибири. После того как суда прошли открытый Дежневым пролив, они вышли к Анадырскому заливу, а затем обогнули Олюторский полуостров. Корабль экспедиции, на котором находилось 25 человек, выбросило на берег. Отсюда путешественники пешим ходом двинулись на север. К началу 1649 года 13 человек достигли устья реки Анадырь. Затем Дежнев и его товарищи поднялись вверх по реке и заложили там зимовье. Кроме того, мореходы основали Анадырский острог.

1712 год. На воду спущен первый линейный корабль «Полтава», заложенный в Санкт-Петербургском Адмиралтействе для Балтийского флота. Это был первый парусник линейного типа, который стал на вооружение в недавно созданном Балтийском флоте (1703 год). Кроме этого «Полтава» стала первым кораблем, который заложили и построили на верфях Санкт-Петербурга. Судно имело острые обводы, а шпангоуты сильно заваливались внутрь, таким образом, осложняя судам противника взятие на абордаж. Обшивка судна в толщину имела чуть более 12 сантиметров. Мнение о конструкции кормы были весьма критичны со стороны британских офицеров, бывших в то время на службе российского флота. Они утверждали, что кормовая часть «Полтавы» была сильно заужена, что не способствовало нормальным и долгим походам в море. Вооружение «Полтавы» состояло из 54 орудий, из которых 22 пушки были 18-фунтовыми, 20 пушек 12-фунтовыми и 12 пушек 6-фунтовыми.

Технические характеристики линейного корабля «Полтава»:

Длина по верхней палубе: 40,1 м,

Длина по килю: 34,7 м,

Ширина: 11,7 м,

Вооружение: 54 пушки,

Экипаж: 300-460 человек,

Водоизмещение: 1100 тонн,

Осадка: 4,6 м.

1865 год. Указом императора Александра II на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения. Первым министром путей сообщения стал Павел Петрович Мельников.

1902 год. Конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке и таким образом наделил президента полномочиями для приобретения у французской «Панамской компании» прав на строительство канала и у Колумбии права на вечное управление зоной канала.

1926 год. Произошло окончательное слияние двух самых известных немецких автомобильных компаний Daimler-Motoren-Gesellschaft и Benz und Cie. Двумя годами раньше их объединение получило название «сообщество интересов». Новообразованная фирма стала называться Daimler-Benz AG, а выпускаемые ею автомобили – Мерседес-Бенц. К слиянию эти старейшие немецкие компании побудил экономический кризис. Возглавил объединенное конструкторское бюро Фердинанд Порше. Подойдя к делу творчески, он полностью пересмотрел производственную программу, соединив лучшие модели Даймлера с наработками конструкторской школы Бенца. Интересный факт: лично между собой Готлиб Даймлер и Карл Бенц никогда не встречались.

1945 год. Заканчивается вынужденная «авиационная история» компании Ford – на заводе Уиллоу-Ран собран последний из 8600 бомбардировщиков В-24 Liberator, которые производились по заказу правительства США для нужд фронта.

1946 год. На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа».

2003 год. В Шанхае был открыт самый длинный в мире стальной арочный мост Лупу через реку Хуанпу. Общая длина моста — почти 4 километра, а главный пролет составляет 550 метров (на 32 метра больше, чем у открытого в 1977 году моста Нью-Ривер-Гордж в американском штате Западная Виргиния). Название моста, сооруженного в рамках подготовки к шанхайской «Экспо-2010», составлено из названий «Луван» (квартал на северном берегу Хуанпу) и «Пудун». Мост устойчив к землетрясениям и возвышается над водой на 36 метров, благодаря чему по реке могут проходить даже самые крупнотоннажные суда. Теперь из центра Шанхая до международного аэропорта в Пудуне можно добраться на 30-40 минут быстрее (до открытия моста путь занимал не менее двух часов).