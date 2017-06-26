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Maersk Line IT Maersk Угрозы Кибербезопасность

IT система Maersk подверглась кибератаке

27 июня 2017, 18:15 / SeaNews / Рейтинг: 401

Maersk подтвердил

Maersk подтвердил, что информационные системы различных подразделений и сайты группы не функционируют в результате кибератаки.

«Мы продолжаем оценивать ситуацию. Безопасность наших сотрудников, наших операций и бизнеса наших клиентов – наш главный приоритет. Мы сообщим дополнительную информацию, когда будем ею располагать», – говорится в сообщении группы в Twitter.

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