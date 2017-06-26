IT система Maersk подверглась кибератаке

Maersk подтвердил

Maersk подтвердил, что информационные системы различных подразделений и сайты группы не функционируют в результате кибератаки.

«Мы продолжаем оценивать ситуацию. Безопасность наших сотрудников, наших операций и бизнеса наших клиентов – наш главный приоритет. Мы сообщим дополнительную информацию, когда будем ею располагать», – говорится в сообщении группы в Twitter.