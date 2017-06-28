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Яхтинг Подводная лодка

Подводная яхта VIP класса

27 июня 2017, 16:45 / SeaNews / Рейтинг: 307

Австрийская Migaloo приступает к строительству частных подводных лодок

В июне австрийская компания Migaloo представила несколько амбициозных проектов, среди которых яхта – плавучий остров и серия подводных лодок премиум-класса.

В конструкции лодок предусмотрены апартаменты для VIP-персон, отсек со шлюзовой камерой для мини-подводных лодок, площадка для вертолета, бассейн, СПА-кабинеты и 3D-кинотеатр. Субмарины, как и положено подводным лодкам, могут эксплуатироваться в двух режимах – надводном и подводном. В случае непогоды или для осмотра красот морских глубин все палубные надстройки убираются внутрь, и прогулочная яхта преобразуется в субмарину, способную погрузиться на глубину до 245 м.

Из всей линейки самая «миниатюрная» – Migaloo M2 длиной 72 м, в комплектацию которой входит ресторан-бар вместимостью до 36 посетителей. При необходимости помещения могут трансформироваться в конференц-зал.
Второй проект – Migaloo M5. Базовая комплектация 135-метровой трехпалубный лодки предусматривает 6 VIP-апартаментов, винный погребок, библиотеку, СПА-салон с гидромассажными ваннами, спортзал, кинотеатр, две 11-метровые подводные мини-лодки, базирующиеся в специальном отсеке, и межпалубный лифт. В носовой части оборудована lounge-зона с баром.

Проект номер три, получивший название Migaloo M6, включает комплект оборудования и надстроек, предусмотренных проектом М5, с возможностью дополнений по согласованию с заказчиком.

Замыкает линейку настоящий флагман – Migaloo M7. В проекте длина лодки 283 м. Она имеет все вышеперечисленные палубные надстройки, 8 VIP-кают, в отделке применяются лучшие дизайнерские решения для самых дорогих яхт мира. Это субмарина по водоизмещению сравнима с современным эсминцем и способна перемещаться в надводном состоянии со скоростью 32 узла, скорость под водой – 21 узел.

Для каждой модели разработана только базовая часть, дополнительная комплектация оборудования яхт будет учитываться при индивидуальном заказе.

По материалам https://scanmarine.ru/

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