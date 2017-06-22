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Каспийское море Росморпорт ЛУКойл Шельфовые проекты Буксировка Платформа

Буксировка для месторождения им. В.Филановского

27 июня 2017, 15:04 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 260

Из Астрахани вывели верхнее строение плавучего жилого модуля

27 июня из морского порта Астрахань начался переход барже-буксирного каравана с комплексом верхнего строения плавучего жилого модуля (ПЖМ-2), предназначенного для месторождения им. В.Филановского в Каспийском море.

По информации ФГУП «Росморпорт», пять вспомогательных судов и комплекс верхнего строения ПЖМ-2, размещенного на транспортно-монтажной барже «Юрий Кувыкин», преодолеют порядка 230 км. Большая часть маршрута пройдет по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу.

Лоцманская проводка каравана осуществляется лоцманами Астраханского филиала Росморпорта во взаимодействии с операторами СУДС портов Астрахань и Оля. Навигационно-гидрографическое обеспечение проводки буксирного ордера осуществляют суда предприятия – лоцмейстерское судно «Лев Третьяков», промерный катер «Петр Баканев» и вспомогательное судно «Агат».

Планируемое время прохождения барже-буксирным караваном Волго-Каспийского морского судоходного канала составляет двое суток.

Платформа жилого модуля ПЖМ-2 входит в комплекс сооружений обустройства нефтяного месторождения им. В.Филановского и предназначается для проживания персонала, обслуживающего платформу ЛСП-2. Верхнее строение ПЖМ-2 состоит из жилого модуля, наружных площадок, аутригера с краном и взлетно-посадочной площадки для вертолета.

Напомним, что в апреле этого года от причалов судостроительного завода «Красные Баррикады» в Астрахани была осуществлена буксировка комплекса верхнего строения ледостойкой стационарной платформы №2 (ЛСП-2). А год назад из порта Астрахань в море вывели буксирный караван, выполнивший транспортировку опорного блока платформы жилого модуля.

ЛУКойл открыл месторождение им. В.Филановского в 2005 году. Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 153,1 млн тонн, газа С1+C2 – 32,2 млрд куб. м.

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