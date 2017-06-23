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Экспорт Петролеспорт Ро-ро Hoegh Autoliners

Renault начал экспорт из России в страны Ближнего Востока

27 июня 2017, 14:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 372

На судах Hoegh Autoliners

Renault Россия объявила о начале поставок автомобилей Renault Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (страны GCC – Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия). Первая партия из 494 автомобилей Renault Duster, произведенных на московском заводе Renault и адаптированных в соответствии с локальными требованиями рынков, отправлена в порты Дубая, Абу-Даби (ОАЭ) и Кувейта (Кувейт).

По информации Renault Россия, готовые автомобили транспортируются на автовозах из Москвы в порт Санкт-Петербурга и затем морем на пароме следуют в порты назначения стран-импортеров. Первая партия Renault Duster была отправлена из порта Санкт-Петербург 16 июня. В ближайшее время планируются еженедельные отгрузки следующих партий, общий объем экспорта в страны Персидского залива в 2017 году составит несколько тысяч автомобилей.

На морском плече задействованы ро-ро суда Hoegh Autoliners. Как рассказали SeaNews в российском представительстве компании, тендер на транспортировку был выигран в апреле этого года, общий годовой объем составит 11 тыс. автомобилей Renault Duster. Фидерами EML, KESS, UECC машины будут доставляться в порты перевалки – Гётеборг, Бремерхафен и Саутгемптон соответственно. Далее груз будет доставляться в ближневосточный регион также судами Хёг Автолайнерс.

«Первая партия из 494 единиц ушла с терминала «Петролеспорт» 16 июня с перевалкой в порту Бремерхафен, – уточнили в Хёг Автолайнерс. – А 23 июня эта партия ушла из Бремерхафена в различные порты Ближнего Востока. Вторая партия из 328 единиц отправилась также с терминала «Петролеспорт». 28 июня эта партия будет выгружена в порту Бремерхафен, а затем судно Хёг Автолайнерс доставит автомобили в страны GCC. Третья партия из 465 автомобилей уйдет с терминала «Петролеспорт» 30 июня и будет перевалена уже в порту Гетеборг, откуда отправится в страны Контрактный объем по плану должен быть вывезен до апреля 2018 года».

Стоит отметить, что проект экспорта в страны Персидского залива внесен в список ключевых ожидаемых событий 2017 года в докладе о целях и задачах Минпромторга России на 2017 год и основных результатах деятельности за 2016 год.

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